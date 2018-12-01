У Луцьку чоловік продавав сурогат у квартирі





Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.



На громадянина, який продавав алкоголь сумнівної якості склали протокол за ч.3 ст. 156 КУпАП, який направлять для розгляду у Луцький міськрайонний суд.



Тепер на підприємлового чоловіка чекає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в будинку на вулиці Карбишева, 2г виявили точку з продажу сурогату.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.На громадянина, який продавав алкоголь сумнівної якості склали протокол за ч.3 ст. 156 КУпАП, який направлять для розгляду у Луцький міськрайонний суд.Тепер на підприємлового чоловіка чекає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 грн.

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