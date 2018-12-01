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У Луцьку чоловік продавав сурогат у квартирі

У Луцьку чоловік продавав сурогат у квартирі
У Луцьку в будинку на вулиці Карбишева, 2г виявили точку з продажу сурогату.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.

На громадянина, який продавав алкоголь сумнівної якості склали протокол за ч.3 ст. 156 КУпАП, який направлять для розгляду у Луцький міськрайонний суд.

Тепер на підприємлового чоловіка чекає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 грн.

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Теги: сурогат, Луцьк
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