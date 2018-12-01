У Луцьку чоловік продавав сурогат у квартирі
Сьогодні, 17:20
У Луцьку в будинку на вулиці Карбишева, 2г виявили точку з продажу сурогату.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
На громадянина, який продавав алкоголь сумнівної якості склали протокол за ч.3 ст. 156 КУпАП, який направлять для розгляду у Луцький міськрайонний суд.
Тепер на підприємлового чоловіка чекає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 грн.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
На громадянина, який продавав алкоголь сумнівної якості склали протокол за ч.3 ст. 156 КУпАП, який направлять для розгляду у Луцький міськрайонний суд.
Тепер на підприємлового чоловіка чекає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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