7 кілометрів пішки до роботи: волиняни скаржаться на відсутність маршрутки між селами
Сьогодні, 09:24
Жителі села Плоске Шацького району вже 2 місяці чують лише обіцянки від місцевої влади про будівництво дороги.
Про це у спільноті “Мій Шацьк” написала Наталія Штандер, - інформує Кордон.
“На годиннику 7:35, якось потрібно дістатися до роботи. А як?Дороги не полагоджено, за рейс маршрутки не домовлено. Ось така цікава ситуація у нас,жителів села Плоске. Уже майже 2 місяці чую обіцянки про маршрут від Плейтуха В.П та селишної ради про дорогу. Дякую вам, що дбаєте про свої крісла, а не про добробут людей. Все, я пішла,мені ще 7 км ногами до Положева. Якщо пощастить – може буде їхати яка “свята” людина та підвезе…”, – йдеться у дописі.
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Про це у спільноті “Мій Шацьк” написала Наталія Штандер, - інформує Кордон.
“На годиннику 7:35, якось потрібно дістатися до роботи. А як?Дороги не полагоджено, за рейс маршрутки не домовлено. Ось така цікава ситуація у нас,жителів села Плоске. Уже майже 2 місяці чую обіцянки про маршрут від Плейтуха В.П та селишної ради про дорогу. Дякую вам, що дбаєте про свої крісла, а не про добробут людей. Все, я пішла,мені ще 7 км ногами до Положева. Якщо пощастить – може буде їхати яка “свята” людина та підвезе…”, – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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