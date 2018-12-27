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7 кілометрів пішки до роботи: волиняни скаржаться на відсутність маршрутки між селами

7 кілометрів пішки до роботи: волиняни скаржаться на відсутність маршрутки між селами
Жителі села Плоске Шацького району вже 2 місяці чують лише обіцянки від місцевої влади про будівництво дороги.

Про це у спільноті “Мій Шацьк” написала Наталія Штандер, - інформує Кордон.

“На годиннику 7:35, якось потрібно дістатися до роботи. А як?Дороги не полагоджено, за рейс маршрутки не домовлено. Ось така цікава ситуація у нас,жителів села Плоске. Уже майже 2 місяці чую обіцянки про маршрут від Плейтуха В.П та селишної ради про дорогу. Дякую вам, що дбаєте про свої крісла, а не про добробут людей. Все, я пішла,мені ще 7 км ногами до Положева. Якщо пощастить – може буде їхати яка “свята” людина та підвезе…”, – йдеться у дописі.

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Теги: скарги, жителі, Плоске
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