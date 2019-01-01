Автотроща на Клима Савура у Луцьку: водій був п'яним. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:51
У Луцьку водій Opel не впорався з керуванням та наїхав на металевий паркан, електроопору і пошкодив гаражну споруду.
Нагадаємо, що інцидент трапився учора, близько 22 години, по вулиці Клима Савура, - інформує патрульна поліція Волині.
Патрульні встановили, що автомобілем керував 32-річний громадянин, він пройшов перевірку на стані сп’яніння – 0,62 проміле. Разом з ним в автомобілі перебувало 2 пасажирки – ніхто в ДТП не постраждав.
На винуватця оформили 3 протоколи, які спрямують в суд. Автомобіль евакуювали.
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Нагадаємо, що інцидент трапився учора, близько 22 години, по вулиці Клима Савура, - інформує патрульна поліція Волині.
Патрульні встановили, що автомобілем керував 32-річний громадянин, він пройшов перевірку на стані сп’яніння – 0,62 проміле. Разом з ним в автомобілі перебувало 2 пасажирки – ніхто в ДТП не постраждав.
На винуватця оформили 3 протоколи, які спрямують в суд. Автомобіль евакуювали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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