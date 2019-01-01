Волинянина, який гасав п’яним за кермом, оштрафували і позбавили прав

На Волині суд визнав винним 21-річного водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє Любешівське відділення поліції.На початку січня 2019 року патрульні затримали нетверезого водія «Ауді А4», яка мала іноземну реєстрацію. Водій мав ознаки алкосп’яніння (із ротової порожнини було відчутно запах алкоголю, мова водія була невиразною та незмістовною, обличчя – почервоніле).На запитання, чи вживав водій спиртні напої, останній відповів, що вживав та погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу «Alkotest 6810». Результат тестування засвідчив факт перебування водія у стані алкогольного сп’яніння.Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія автомобіля. Відповідно до ст. 221 КУпАП, суд виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.