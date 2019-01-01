Волиняни врятували майже сотню кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО

В одній з установ Володимира-Волинського, 19 лютого, під час демонтажу старих вікон, майстри знайшли у щілинах переляканих кажанів.Про подію розповіла активістка, захисниця тварин Ганна Доскоч, - пише Буг.Чоловіки, які знайшли кажанів, а їх було аж 89, зібрали їх в коробку і зателефонували до місцевого ветеринара, котрий і повідомив про знахідку. Далі порятунком зайнялися активісти.“Кажани для людей практично не мають ніякої шкоди, занесені до Червоної книги України. Фахівці стверджують, що тільки один чи два види цих створінь можуть переносити сказ, але на території Західної України їх однозначно немає. Цей вид, який ми знайшли – це руда вечірниця”, – розповідає Ганна Доскоч.Історія порятунку кажанів у Володимирі почалася ще минулого року, коли в центральному сквері зрізували дерева і в одному зі зрізаних дерев знайшли 17 голодних й виснажених кажанів. На щастя, тварин прихистили в зоопарку Луцька, а коли стало досить тепло, випустили на волю.“Кажанчиків готові прихистити у єдиному в Україні Центрі порятунку рукокрилих у м. Харків, співробітники якого рятують кажанів з усієї України, знають про цих істот усе і навіть більше. Вони багато вже врятували подібних тваринок і щороку рятують тисячі”, – говорить Ганна Доскоч.Активісти, які займаються захистом тварин у Володимирі-Волинському ще багато років тому створили Фейсбук спільноту “Володимир-Волинський SOS”. Туди, розповідає активістка, часто пишуть люди, які знаходять безпритульних тварин. Там і опублікували інформацію про кажанчиків і про збір коштів на їх утримання.“Ми вдячні мешканцям міста, які відгукнулися на крик допомоги. Проблема – дуже далека дорога. Але з допомогою небайдужих людей у нас все вийде!”, – розповідає активістка.Кошти на допомогу тваринам можна перерахувати на рахунок Приватбанк – 5168 7427 2221 5773 на ім’я Волошина Наталія Нілівна з позначкою “кажани”!!! За отримані кошти обіцяють прозвітувати.