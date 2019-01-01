Знайшли тіло чоловіка без очей та пальців
Сьогодні, 16:39
У селі Велика Виска на Кіровоградщині на вул. Успішній знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.
Тіло виявили на вул. Успішній. Повідомлення до поліції надійшло від місцевого фельдшера, - повідомляє gazeta.ua.
При зовнішньому огляді тіла виявлено відсутність фаланг 10 пальців на руках, відсутні очі, шкіряний та мязовий покрив на обличчі, інформує медіапортал DOZOR.
Для встановлення причин смерті чоловіка призначили судово-медичну експертизу, яку виконуватимуть фахівці комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи".
Експерти мають з'ясувати, чи є тілесні ушкодження причиною смерті чоловіка.
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Тіло виявили на вул. Успішній. Повідомлення до поліції надійшло від місцевого фельдшера, - повідомляє gazeta.ua.
При зовнішньому огляді тіла виявлено відсутність фаланг 10 пальців на руках, відсутні очі, шкіряний та мязовий покрив на обличчі, інформує медіапортал DOZOR.
Для встановлення причин смерті чоловіка призначили судово-медичну експертизу, яку виконуватимуть фахівці комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи".
Експерти мають з'ясувати, чи є тілесні ушкодження причиною смерті чоловіка.
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