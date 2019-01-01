Знайшли тіло чоловіка без очей та пальців





Тіло виявили на вул. Успішній. Повідомлення до поліції надійшло від місцевого фельдшера, - повідомляє



При зовнішньому огляді тіла виявлено відсутність фаланг 10 пальців на руках, відсутні очі, шкіряний та мязовий покрив на обличчі, інформує медіапортал DOZOR.



Для встановлення причин смерті чоловіка призначили судово-медичну експертизу, яку виконуватимуть фахівці комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи".



Експерти мають з'ясувати, чи є тілесні ушкодження причиною смерті чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Велика Виска на Кіровоградщині на вул. Успішній знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.Тіло виявили на вул. Успішній. Повідомлення до поліції надійшло від місцевого фельдшера, - повідомляє gazeta.ua При зовнішньому огляді тіла виявлено відсутність фаланг 10 пальців на руках, відсутні очі, шкіряний та мязовий покрив на обличчі, інформує медіапортал DOZOR.Для встановлення причин смерті чоловіка призначили судово-медичну експертизу, яку виконуватимуть фахівці комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи".Експерти мають з'ясувати, чи є тілесні ушкодження причиною смерті чоловіка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію