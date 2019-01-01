вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли тіло чоловіка без очей та пальців

Знайшли тіло чоловіка без очей та пальців
У селі Велика Виска на Кіровоградщині на вул. Успішній знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Тіло виявили на вул. Успішній. Повідомлення до поліції надійшло від місцевого фельдшера, - повідомляє gazeta.ua.

При зовнішньому огляді тіла виявлено відсутність фаланг 10 пальців на руках, відсутні очі, шкіряний та мязовий покрив на обличчі, інформує медіапортал DOZOR.

Для встановлення причин смерті чоловіка призначили судово-медичну експертизу, яку виконуватимуть фахівці комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи".

Експерти мають з'ясувати, чи є тілесні ушкодження причиною смерті чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко відзначив легендарного священика з Волині орденом
Сьогодні, 17:06
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:56
Знайшли тіло чоловіка без очей та пальців
Сьогодні, 16:39
У луцькому ЦНАПі тепер можна розлучитися
Сьогодні, 16:33
Волиняни врятували майже сотню кажанів, які зимували у щілинах вікон. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
На Волині матір трьох дітей зарізала власного чоловіка На Волині матір трьох дітей зарізала власного чоловіка
Сьогодні, 11:39
За вбивство 12-річної доньки примусово лікуватимуть матір За вбивство 12-річної доньки примусово лікуватимуть матір
13 лютий, 15:12
Звіряче вбивство: під час сварки батько зарізав рідного сина Звіряче вбивство: під час сварки батько зарізав рідного сина
12 лютий, 13:31
У Харкові таксисту перерізали горло У Харкові таксисту перерізали горло
11 лютий, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В історичному селі на кордоні з Волинню стривожені реорганізацією школи
19 лютий, 18:59
 1
У селі на Волині помолилися за Героя Небесної Сотні
Сьогодні, 17:09
 0
Порошенко відзначив легендарного священика з Волині орденом
Сьогодні, 17:06
 0
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:56
 0
Знайшли тіло чоловіка без очей та пальців
Сьогодні, 16:39
 0
Медіа
відео
1/8