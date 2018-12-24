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У селі на Волині помолилися за Героя Небесної Сотні

У селі на Волині помолилися за Героя Небесної Сотні
У селі Деревок Любешівського району сьогодні, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, вшанували загиблого Едуарда Гриневича.

Представники влади, громадськості та просто небайдужі односельчани пішою ходою пройшлися до могили Героя України аби віддати йому данину пам’яті, - пише газета Нове життя.

Настоятель храму відслужив заупокійну літію. Усі разом помолилися за мирний спочинок душі Героя та поклали квіти до його могили.

Довідка: Едуард Гриневич був активним учасником найгостріших подій Революції Гідності. Вважав це справою честі та гідності. 19 лютого Едуард потрапив під воду з брандспойта. Увечері висушив одяг, взуття, а наступного дня - знову на передову, в останній раз... Загинув 20 лютого 2014 року о 10:25, на восьмій барикаді, що навпроти станції метро Хрещатик.

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Теги: Едуард Гриневич, Герой, Деревок
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