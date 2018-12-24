У селі на Волині помолилися за Героя Небесної Сотні

У селі Деревок Любешівського району сьогодні, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, вшанували загиблогоПредставники влади, громадськості та просто небайдужі односельчани пішою ходою пройшлися до могили Героя України аби віддати йому данину пам’яті, - пише газета Нове життя.Настоятель храму відслужив заупокійну літію. Усі разом помолилися за мирний спочинок душі Героя та поклали квіти до його могили.Едуард Гриневич був активним учасником найгостріших подій Революції Гідності. Вважав це справою честі та гідності. 19 лютого Едуард потрапив під воду з брандспойта. Увечері висушив одяг, взуття, а наступного дня - знову на передову, в останній раз... Загинув 20 лютого 2014 року о 10:25, на восьмій барикаді, що навпроти станції метро Хрещатик.