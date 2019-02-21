Розповіли, що робити власнику нерозмитненої «євробляхи»





Про це на брифінгу заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, - пише



Левова частка власників "євроблях" з різних причин не зможе розмитнити свої авто.



"Щодо тих, хто не скористається правом розмитнення, то ми бачимо дві опції – це вивезення авто за межі України та продаж на запчастини", - сказав Верланов.



Раніше ЕП описувала 5 можливих варіантів майбутнього "євроблях", серед яких були і вказані заступником міністра.



При цьому Верланов наголошує, що митниці спроможні обслужити всі авто на іноземній реєстрації, які залишаються в Україні.



"В подальшому ми не прогнозуємо великої кількості розмитнення "євроблях". Щодо ввезення додаткових авто – вони будуть і ринок сам відрегулює, скільки таких транспортних засобів потрібно", - заявляє в.о. заступника голови ДФС.



На його думку, протягом пільгового періоду не розмитнились тільки дуже старі авто, тому що робити це було економічно недоцільно.



"Щоб не порушувати режим, люди просто залишили їх за межами країни. Частину машин віддадуть на розбирання. Ажіотажу щодо розмитнення не прогнозуємо. Зараз буде маленький провал, а потім все стабілізується до певного потоку, якого потребуватиме ринок", - підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники автомобілів на єврономерах, які не оформлять українську реєстрацію до 24 травня 2019 року, повинні будуть або вивезти їх з України, або продати на запчастини.Про це на брифінгу заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, - пише Економічна правда Левова частка власників "євроблях" з різних причин не зможе розмитнити свої авто."Щодо тих, хто не скористається правом розмитнення, то ми бачимо дві опції – це вивезення авто за межі України та продаж на запчастини", - сказав Верланов.Раніше ЕП описувала 5 можливих варіантів майбутнього "євроблях", серед яких були і вказані заступником міністра.При цьому Верланов наголошує, що митниці спроможні обслужити всі авто на іноземній реєстрації, які залишаються в Україні."В подальшому ми не прогнозуємо великої кількості розмитнення "євроблях". Щодо ввезення додаткових авто – вони будуть і ринок сам відрегулює, скільки таких транспортних засобів потрібно", - заявляє в.о. заступника голови ДФС.На його думку, протягом пільгового періоду не розмитнились тільки дуже старі авто, тому що робити це було економічно недоцільно."Щоб не порушувати режим, люди просто залишили їх за межами країни. Частину машин віддадуть на розбирання. Ажіотажу щодо розмитнення не прогнозуємо. Зараз буде маленький провал, а потім все стабілізується до певного потоку, якого потребуватиме ринок", - підсумував він.

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