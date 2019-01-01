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У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода

У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода
На луцькому проспекті легковик збив людину.

Про це повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці.

З їхніх слів, 22 лютого близько 9:30 на проспекті Соборності сталася аварія.

Легковик Renault на пішохідному переході збив людину.

На місці працюють патрульна поліція Волині та медики.

Деталі ДТП з'ясовуються.
У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода
У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода
У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода

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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 2
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Коли ті підараси почнуть поважати людей які переходять перехід. Поліція ви коли почнете штрафувати тих підврів...
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Коли ті підараси пішоходи почнуть дивитись по сторонам, перш ніж переходити дорогу. Поліція - коли ви почнете піздити нагайками тих підврів
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