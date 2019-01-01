У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода





Про це повідомили Інформаційному агентству



З їхніх слів, 22 лютого близько 9:30 на проспекті Соборності сталася аварія.



Легковик Renault на пішохідному переході збив людину.



На місці працюють патрульна поліція Волині та медики.



Деталі ДТП з'ясовуються.



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