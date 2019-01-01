У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода
Сьогодні, 10:02
На луцькому проспекті легковик збив людину.
Про це повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці.
З їхніх слів, 22 лютого близько 9:30 на проспекті Соборності сталася аварія.
Легковик Renault на пішохідному переході збив людину.
На місці працюють патрульна поліція Волині та медики.
Деталі ДТП з'ясовуються.
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Про це повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці.
З їхніх слів, 22 лютого близько 9:30 на проспекті Соборності сталася аварія.
Легковик Renault на пішохідному переході збив людину.
На місці працюють патрульна поліція Волині та медики.
Деталі ДТП з'ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Коли ті підараси почнуть поважати людей які переходять перехід. Поліція ви коли почнете штрафувати тих підврів...
Коли ті підараси пішоходи почнуть дивитись по сторонам, перш ніж переходити дорогу. Поліція - коли ви почнете піздити нагайками тих підврів
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