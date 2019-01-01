Невдале самогубство: чоловік намагався вбити себе за допомогою петарди
Сьогодні, 01:25
У Чернівцях чоловік отримав травму лиця через спробу вчинити самогубство за допомогою петарди.
Як повідомили у "Молодому буковинці", чернівчанин на балконі квартири підпалив петарду та приставив вибухонебезпечний предмет до скроні.
Під час вибуху петарди постраждалий отримав травми обличчя.
З травмою обличчя чоловіка госпіталізували до обласної психлікарні.
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Як повідомили у "Молодому буковинці", чернівчанин на балконі квартири підпалив петарду та приставив вибухонебезпечний предмет до скроні.
Під час вибуху петарди постраждалий отримав травми обличчя.
З травмою обличчя чоловіка госпіталізували до обласної психлікарні.
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