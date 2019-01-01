Невдале самогубство: чоловік намагався вбити себе за допомогою петарди





Як повідомили у



Під час вибуху петарди постраждалий отримав травми обличчя.



З травмою обличчя чоловіка госпіталізували до обласної психлікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях чоловік отримав травму лиця через спробу вчинити самогубство за допомогою петарди.Як повідомили у "Молодому буковинці" , чернівчанин на балконі квартири підпалив петарду та приставив вибухонебезпечний предмет до скроні.Під час вибуху петарди постраждалий отримав травми обличчя.З травмою обличчя чоловіка госпіталізували до обласної психлікарні.

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