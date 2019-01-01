Як Зайцева: в Росії п’яний водій BMW X6 вилетів на тротуар та збив 5 людей. ВІДЕО





Внаслідок аварії загинули 2 людей (чоловік та жінка). Ще 4 осіб постраждали і потрапили до лікарні, – пише



За кермом авто перебував нетверезий 29-річний уродженець Азербайджану Мурад Касимов, який зазнав незначних ушкоджень. Його вже затримали і поліція відкрила справу. Касимов був позбавлений водійських прав ще у 2018 році.



“Їхали паралельно йому, коли він вже вилетів на пішохідну зону, збив людей 6 начебто. Вони навіть не встигли зрозуміти, що сталося. На місце одразу прибули співробітники поліції”, – написав у соцмережах один зі свідків аварії.



За версією слідства, Касимов у нетверезому вигляді керував автомобілем BMW X6. Рухаючись по Невському проспекту, він врізався в Mercedes E200 і Skoda Octavia, після чого вилетів на тротуар і збив 5 людей.



Двоє з них – 38-річна Євгенія Корнеєнкова з Москви і 40-річний американець Тодд Ешлі Кровел – загинули на місці.



Аксьонов А. з із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоєм лівої сідниці перебуває в задовільному стані, Трещев П. з із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і переломом правої гомілки – у стані середньої тяжкості, його дружина Трещева Е. із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і закритою травмою живота перебуває у важкому стані.



Камери відеоспостереження зафіксували момент, коли на Невському проспекті автомобіль збив групу людей на тротуарі.







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