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У Луцьку поменшало «криміналу»

У Луцьку поменшало «криміналу»
У другому півріччі 2018 року до Луцького відділу поліції надійшло 46922 заяви і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Про це йдеться у звіті про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті Луцьку за ІI-ге півріччя 2018 року.

У розрахунку на 10 тисяч населення рівень злочинності знизився до 148,4%, у той час як за аналогічний період 2017 року він становив 185,9%.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли та розпочали досудове слідство у 5389 кримінальних провадженнях, що на 19,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року (6693).

Окрім того, за 12 місяців 2018 року на території обласного центру вдалося досягти зменшення кількості тяжких злочинів (з 1267 до 964, або на 23,9%) та злочинів середньої тяжкості (з 1763 до 1301, або на 26,2%).


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Теги: кримінал, злочини, Луцьк
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кримінал просто всох
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