У Луцьку поменшало «криміналу»

У другому півріччі 2018 року до Луцького відділу поліції надійшло 46922 заяви і повідомлень про кримінальні правопорушення.Про це йдеться у звіті про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті Луцьку за ІI-ге півріччя 2018 року.У розрахунку на 10 тисяч населення рівень злочинності знизився до 148,4%, у той час як за аналогічний період 2017 року він становив 185,9%.До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли та розпочали досудове слідство у 5389 кримінальних провадженнях, що на 19,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року (6693).Окрім того, за 12 місяців 2018 року на території обласного центру вдалося досягти зменшення кількості тяжких злочинів (з 1267 до 964, або на 23,9%) та злочинів середньої тяжкості (з 1763 до 1301, або на 26,2%).