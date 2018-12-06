Сусіди почули трупний запах: у луцькій квартирі знайшли тіло чоловіка





Про це



Так, зі слів сусідів молодого чоловіка, 23 лютого, почувши неприємний запах у під’їзді, схожий на трупний, вони викликали працівників поліції. Як пояснили ситуацію очевидці, під підозру підпадала квартира лучанина Н., який проживав у помешканні сам. Також сусідів, які добре знали хлопця, стривожив той факт, що останній протягом тривалого часу не з’являвся на людях.



Тож, як повідомили очевидці інциденту, виявивши, що неприємний запах поширюється із квартири на п’ятому поверсі, працівники поліції прийняли рішення вибити двері до помешкання, де і виявили тіло господаря у петлі.



Також вони розповіли, що, ймовірно, хлопець провисів у власному помешканні більше півтора тижня – саме стільки часу його ніхто не бачив. Та й, виходячи із свідчень очевидців, тіло молодика було «чорного» кольору, що може свідчити про те, що він помер уже давно.



Факт підтвердили і в ГУНП у Волинській області. Зі слів представників сектору комунікації, 23 лютого близько 14:30 у квартирі, що знаходиться на проспекті Соборності, 26, за місцем проживання виявили тіло лучанина 1995 року народження, який помер через повішення. Серед основних версій смерті, які розглядає поліція – самогубство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-річного лучанина знайшли повішеним у власній квартирі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, зі слів сусідів молодого чоловіка, 23 лютого, почувши неприємний запах у під’їзді, схожий на трупний, вони викликали працівників поліції. Як пояснили ситуацію очевидці, під підозру підпадала квартира лучанина Н., який проживав у помешканні сам. Також сусідів, які добре знали хлопця, стривожив той факт, що останній протягом тривалого часу не з’являвся на людях.Тож, як повідомили очевидці інциденту, виявивши, що неприємний запах поширюється із квартири на п’ятому поверсі, працівники поліції прийняли рішення вибити двері до помешкання, де і виявили тіло господаря у петлі.Також вони розповіли, що, ймовірно, хлопець провисів у власному помешканні більше півтора тижня – саме стільки часу його ніхто не бачив. Та й, виходячи із свідчень очевидців, тіло молодика було «чорного» кольору, що може свідчити про те, що він помер уже давно.Факт підтвердили і в ГУНП у Волинській області. Зі слів представників сектору комунікації, 23 лютого близько 14:30 у квартирі, що знаходиться на проспекті Соборності, 26, за місцем проживання виявили тіло лучанина 1995 року народження, який помер через повішення. Серед основних версій смерті, які розглядає поліція – самогубство.

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