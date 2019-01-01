Знайшли волинянина, який пропав дорогою до Польщі

Святослав Гуменюк, що зник дорогою до Польщі, знайшовся.



Про це у коментарі Світлана.



За її словами, Святослав потрапив у бійку. Про місце знаходження чоловіка повідомила поліція.



«Дякувати Богу, що живий, хоч і сильно побитий», – каже жінка.



Більше інформації надавати не хоче.



Нагадаємо, чоловіка

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