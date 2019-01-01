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Знайшли волинянина, який пропав дорогою до Польщі

Знайшли волинянина, який пропав дорогою до Польщі
Житель села Тристень Рожищенського району Святослав Гуменюк, що зник дорогою до Польщі, знайшовся.

Про це у коментарі Район.Рожище розповіла дружина Світлана.

За її словами, Святослав потрапив у бійку. Про місце знаходження чоловіка повідомила поліція.

«Дякувати Богу, що живий, хоч і сильно побитий», – каже жінка.

Більше інформації надавати не хоче.

Нагадаємо, чоловіка розшукували від 11 лютого.

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Теги: розшук, Волинь
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