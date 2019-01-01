Знайшли волинянина, який пропав дорогою до Польщі
Сьогодні, 16:16
Житель села Тристень Рожищенського району Святослав Гуменюк, що зник дорогою до Польщі, знайшовся.
Про це у коментарі Район.Рожище розповіла дружина Світлана.
За її словами, Святослав потрапив у бійку. Про місце знаходження чоловіка повідомила поліція.
«Дякувати Богу, що живий, хоч і сильно побитий», – каже жінка.
Більше інформації надавати не хоче.
Нагадаємо, чоловіка розшукували від 11 лютого.
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Про це у коментарі Район.Рожище розповіла дружина Світлана.
За її словами, Святослав потрапив у бійку. Про місце знаходження чоловіка повідомила поліція.
«Дякувати Богу, що живий, хоч і сильно побитий», – каже жінка.
Більше інформації надавати не хоче.
Нагадаємо, чоловіка розшукували від 11 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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