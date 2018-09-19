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Показали, як поблизу Луцька живе сім'я, у якій зростають 13 прийомних дітей. ВІДЕО

Показали, як поблизу Луцька живе сім'я, у якій зростають 13 прийомних дітей. ВІДЕО
Сім’я Бондарців із села Гаразджа Луцького району взяла на виховання 13 прийомних дітей.

Мама Людмила Бондарець каже, що таке рішення прийняли, коли зі своїм первістком часто бували у лікарнях і бачили самотність дітей-сиріт, яким доводиться бути в лікарні без батьків. Жінка запевняє, що тоді їй захотілося стати мамою не лише для власних трьох дітей, а й для інших. Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Софійка – наймолодша дитина, яка живе у сім’ї Бондарців. Людмила і Олександр забрали 5-місячну дівчинку із дитячого будинку. Сім’я мала першочергове право на усиновлення, адже у них уже виховується рідний брат Софійки.

«Софійці майже 2 роки, її взяли торік. У нас дуже давно не було маленьких, і тому всі дуже раділи, особливо дівчата. У нас ще є Павло, її рідний брат, йому 16 років, він вчиться зараз у 9-му класі», – розповіла донька Альона Бондарець.

Найстарша у Бондарців — 20-річна Ольга. Дівчина закінчила медичний коледж і працює за спеціальністю.

«Роботи вдома вистачає як найстаршій: і мамі по дому допомогти, і молодших глядіти, прибирати. Взагалі у нас вдома є графік миття посуду: один день один миє, другий – інший. У хаті прибираємо із старшими дівчатами за графіком. Генеральне прибирання – щосуботи», – стверджує Ольга.

«У нас 9 кімнат, я наприклад сплю сам, у сусідній кімнаті двоє. А дівчата сплять по одній-двоє в кімнаті», – каже Назар Бондарець.

«Нашому подружжю 21 рік. Ми в шлюбі з моєю дружиною, в нас троє біологічних дітей і 13 прийомних і всиновлених. На усиновлення зараз черга, але буває, що в сім’ях проблеми, і діти лишаються без батьківської опіки, по троє і по п’ятеро, а таких дітей всиновить не кожен. Це відповідальність і не кожен наважиться», – каже багатодітний батько Олександр Бондарець.

Серед дітей, яких всиновило подружжя, двоє малюків мають інвалідність. Всі вкупі доглядають за дев’ятьма свиньми. У господарстві також мають півсотні курей і три з половиною гектари землі, вся городина з якої йде на стіл багатодітної родини, каже мама.


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Теги: прийомна родина, Бондарець, Гаразджа
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