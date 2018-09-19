Показали, як поблизу Луцька живе сім'я, у якій зростають 13 прийомних дітей. ВІДЕО





Мама Людмила Бондарець каже, що таке рішення прийняли, коли зі своїм первістком часто бували у лікарнях і бачили самотність дітей-сиріт, яким доводиться бути в лікарні без батьків. Жінка запевняє, що тоді їй захотілося стати мамою не лише для власних трьох дітей, а й для інших. Про це йдеться у сюжеті



Софійка – наймолодша дитина, яка живе у сім’ї Бондарців. Людмила і Олександр забрали 5-місячну дівчинку із дитячого будинку. Сім’я мала першочергове право на усиновлення, адже у них уже виховується рідний брат Софійки.



«Софійці майже 2 роки, її взяли торік. У нас дуже давно не було маленьких, і тому всі дуже раділи, особливо дівчата. У нас ще є Павло, її рідний брат, йому 16 років, він вчиться зараз у 9-му класі», – розповіла донька Альона Бондарець.



Найстарша у Бондарців — 20-річна Ольга. Дівчина закінчила медичний коледж і працює за спеціальністю.



«Роботи вдома вистачає як найстаршій: і мамі по дому допомогти, і молодших глядіти, прибирати. Взагалі у нас вдома є графік миття посуду: один день один миє, другий – інший. У хаті прибираємо із старшими дівчатами за графіком. Генеральне прибирання – щосуботи», – стверджує Ольга.



«У нас 9 кімнат, я наприклад сплю сам, у сусідній кімнаті двоє. А дівчата сплять по одній-двоє в кімнаті», – каже Назар Бондарець.



«Нашому подружжю 21 рік. Ми в шлюбі з моєю дружиною, в нас троє біологічних дітей і 13 прийомних і всиновлених. На усиновлення зараз черга, але буває, що в сім’ях проблеми, і діти лишаються без батьківської опіки, по троє і по п’ятеро, а таких дітей всиновить не кожен. Це відповідальність і не кожен наважиться», – каже багатодітний батько Олександр Бондарець.



Серед дітей, яких всиновило подружжя, двоє малюків мають інвалідність. Всі вкупі доглядають за дев’ятьма свиньми. У господарстві також мають півсотні курей і три з половиною гектари землі, вся городина з якої йде на стіл багатодітної родини, каже мама.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім’я Бондарців із села Гаразджа Луцького району взяла на виховання 13 прийомних дітей.Мамакаже, що таке рішення прийняли, коли зі своїм первістком часто бували у лікарнях і бачили самотність дітей-сиріт, яким доводиться бути в лікарні без батьків. Жінка запевняє, що тоді їй захотілося стати мамою не лише для власних трьох дітей, а й для інших. Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь – наймолодша дитина, яка живе у сім’ї Бондарців. Людмила ізабрали 5-місячну дівчинку із дитячого будинку. Сім’я мала першочергове право на усиновлення, адже у них уже виховується рідний брат Софійки.«Софійці майже 2 роки, її взяли торік. У нас дуже давно не було маленьких, і тому всі дуже раділи, особливо дівчата. У нас ще є Павло, її рідний брат, йому 16 років, він вчиться зараз у 9-му класі», – розповіла донькаНайстарша у Бондарців — 20-річна. Дівчина закінчила медичний коледж і працює за спеціальністю.«Роботи вдома вистачає як найстаршій: і мамі по дому допомогти, і молодших глядіти, прибирати. Взагалі у нас вдома є графік миття посуду: один день один миє, другий – інший. У хаті прибираємо із старшими дівчатами за графіком. Генеральне прибирання – щосуботи», – стверджує Ольга.«У нас 9 кімнат, я наприклад сплю сам, у сусідній кімнаті двоє. А дівчата сплять по одній-двоє в кімнаті», – каже«Нашому подружжю 21 рік. Ми в шлюбі з моєю дружиною, в нас троє біологічних дітей і 13 прийомних і всиновлених. На усиновлення зараз черга, але буває, що в сім’ях проблеми, і діти лишаються без батьківської опіки, по троє і по п’ятеро, а таких дітей всиновить не кожен. Це відповідальність і не кожен наважиться», – каже багатодітний батько Олександр Бондарець.Серед дітей, яких всиновило подружжя, двоє малюків мають інвалідність. Всі вкупі доглядають за дев’ятьма свиньми. У господарстві також мають півсотні курей і три з половиною гектари землі, вся городина з якої йде на стіл багатодітної родини, каже мама.

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