Під Луцьком – аварія: водій заснув за кермом та протаранив бусом відбійник. ФОТО





Про це повідомляють



Так, зі слів свідків дорожньо-транспортного інциденту, водій Mersedes Sprinter, ймовірно, заснув за кермом, з’їхав з дороги та влетів у відбійник.



«Було видно, що авто їде якось дивно, мов би втратив керування. Думаю, що водій «спринтера» міг заснути», – каже лучанин Юрій, який називає себе очевидцем аварії.



Щодо водія транспортного засобу, то, на щастя, він відбувся лише переляком.



Наразі на місці немає поліції, а вміст «буса» перезавантажують в інший транспортний засіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю буса Mersedes Sprinter трапилась 28 лютого поблизу села Струмівка.Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на очевидців.Так, зі слів свідків дорожньо-транспортного інциденту, водій Mersedes Sprinter, ймовірно, заснув за кермом, з’їхав з дороги та влетів у відбійник.«Було видно, що авто їде якось дивно, мов би втратив керування. Думаю, що водій «спринтера» міг заснути», – каже лучанин Юрій, який називає себе очевидцем аварії.Щодо водія транспортного засобу, то, на щастя, він відбувся лише переляком.Наразі на місці немає поліції, а вміст «буса» перезавантажують в інший транспортний засіб.

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