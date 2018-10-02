Під Луцьком – аварія: водій заснув за кермом та протаранив бусом відбійник. ФОТО
Сьогодні, 08:58
ДТП за участю буса Mersedes Sprinter трапилась 28 лютого поблизу села Струмівка.
Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на очевидців.
Так, зі слів свідків дорожньо-транспортного інциденту, водій Mersedes Sprinter, ймовірно, заснув за кермом, з’їхав з дороги та влетів у відбійник.
«Було видно, що авто їде якось дивно, мов би втратив керування. Думаю, що водій «спринтера» міг заснути», – каже лучанин Юрій, який називає себе очевидцем аварії.
Щодо водія транспортного засобу, то, на щастя, він відбувся лише переляком.
Наразі на місці немає поліції, а вміст «буса» перезавантажують в інший транспортний засіб.
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Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на очевидців.
Так, зі слів свідків дорожньо-транспортного інциденту, водій Mersedes Sprinter, ймовірно, заснув за кермом, з’їхав з дороги та влетів у відбійник.
«Було видно, що авто їде якось дивно, мов би втратив керування. Думаю, що водій «спринтера» міг заснути», – каже лучанин Юрій, який називає себе очевидцем аварії.
Щодо водія транспортного засобу, то, на щастя, він відбувся лише переляком.
Наразі на місці немає поліції, а вміст «буса» перезавантажують в інший транспортний засіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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