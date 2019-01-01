На Волині зловили палія трави

У Любешівському районі затримали чоловіка, який незаконно палив суху траву.Про це повідомили в Любешівському відділенні поліції.27 лютого близько 14 години до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення інспектора Любешівського РС УДСНС України, який повідомив, що в одному з сіл району невідомий підпалює суху траву.На місце події направили групу реагування патрульної поліції."Поліцейські встановили особу правопорушника та зібрали необхідні матеріали, які в подальшому будуть скеровані до Державної екологічної інспекції у Волинській області для складання адміністративного протоколу за вчинення правопорушення передбаченого ст. 77-1 КУпАП (Самовільне випалювання рослинності або її залишків)", - йдеться у повідомленні.