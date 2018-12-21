Фахівці інклюзивно-ресурного центру села під Луцьком проводитимуть реабілітацію «на дому». ВІДЕО





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У приміщенні колишньої Підгайцівської шкільної котельні Юрій Туровський.



Аня Загола навчається у 2-класі Підгайцівської школи. Кілька разів на тиждень відвідує інклюзивно-ресурсний центр. Сьогодні на занятті з лікувальної фізкультури дівчинка вчиться стояти.



«Більше вона боїться ніж те, що вона не може. Дуже вона розвинена дитина. Видно, що батьки займаються з нею. Вона старається. Багато вміє, сідає сама, з положення лежачи, перевертається. Наступний наш етап – навчити її стояти, а далі, ми будемо ходити», - розповідає реабілітолог Оксана Слюсарчук.



В інклюзивно-ресурсному центрі Аня займається із реабілітологом, психологом, логопедом, - розповідає мама дівчинки Надія Загола.



«Я побачила великий результат. Дитинка стала впевненіше ходити. Місяць роботи - і впевненіша стала. Заняття з психологом більш її розкрили. З логопедом вона стала краще читати, звуки вимовляти.



Родина Близнюків теж з Підгаєць. Їх 8-річний син Едуард має вроджену ваду, розповідає його тато Анатолій Близнюк.



«Де тільки не возили: в Рівне, в Київ, в Луцьку. Звертались де тільки можна. Дуже добре, хто турбується і робить такі центри, що можна прийти з дитиною. Нам постійно треба реабілітація. Це що тут треба якраз: ЛФК, масаж, психолог. Всі лікарі, які треба – є в нас на місці», - каже чоловік.



«Ми були в центрах різних. Навіть у лікарні обласній нашій стіни однотонні, заходиш, ще нічого не робили, а він вже починає плакати. А тут виходить - всі кольорі гарно підібрані. Йому видно сподобалось. То він і на масажах себе гарно поводить. Радий. Запам’ятовує, що сюди їде», - каже мама Едуарда Людмила Близнюк.



За словами керівника закладу, нині на Волині працює 19 подібних закладів освіти. Інклюзивно-ресурсний центр у Підгайцях наймолодший і може обслуговувати понад півсотні дітей із порушеннями розвитку.



«Є заняття передбачені розкладом, на які приходить близько 15 дітей. Кількість збільшується у зв’язку з тим, що батьки пишуть заяви, кількість зростає. Кожен четвер буде днем виїзних занять, коли наші фахівці набирають в автомобіль обладнання і виїжджають на заняття до дитини додому, у зв’язку з тим, що діти мають складні порушення розвитку і батьки не завжди мають змогу привезти їх до нас в центр», - розповів директор центру Юрій Туровський.



Та додав, що фахівці центру мають на меті об’їхати усі громади Луцького району та поспілкуватися із родинами дітей з інвалідністю. З його слів, якщо раніше почати займатися із дітьми, то у них є більші шанси реабілітуватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інклюзивно-ресурсному центрі для дітей, що в селі Підгайці, Луцького району запровадили день виїзних занять.Про це йдеться в сюжеті Супільного У приміщенні колишньої Підгайцівської шкільної котельні відкрили інклюзивно-ресурсний центр для дітей з різними вадами віком від 2-х до 16 років , розповідає його директорнавчається у 2-класі Підгайцівської школи. Кілька разів на тиждень відвідує інклюзивно-ресурсний центр. Сьогодні на занятті з лікувальної фізкультури дівчинка вчиться стояти.«Більше вона боїться ніж те, що вона не може. Дуже вона розвинена дитина. Видно, що батьки займаються з нею. Вона старається. Багато вміє, сідає сама, з положення лежачи, перевертається. Наступний наш етап – навчити її стояти, а далі, ми будемо ходити», - розповідає реабілітологВ інклюзивно-ресурсному центрі Аня займається із реабілітологом, психологом, логопедом, - розповідає мама дівчинки«Я побачила великий результат. Дитинка стала впевненіше ходити. Місяць роботи - і впевненіша стала. Заняття з психологом більш її розкрили. З логопедом вона стала краще читати, звуки вимовляти.Родина Близнюків теж з Підгаєць. Їх 8-річний синмає вроджену ваду, розповідає його тато«Де тільки не возили: в Рівне, в Київ, в Луцьку. Звертались де тільки можна. Дуже добре, хто турбується і робить такі центри, що можна прийти з дитиною. Нам постійно треба реабілітація. Це що тут треба якраз: ЛФК, масаж, психолог. Всі лікарі, які треба – є в нас на місці», - каже чоловік.«Ми були в центрах різних. Навіть у лікарні обласній нашій стіни однотонні, заходиш, ще нічого не робили, а він вже починає плакати. А тут виходить - всі кольорі гарно підібрані. Йому видно сподобалось. То він і на масажах себе гарно поводить. Радий. Запам’ятовує, що сюди їде», - каже мама ЕдуардаЗа словами керівника закладу, нині на Волині працює 19 подібних закладів освіти. Інклюзивно-ресурсний центр у Підгайцях наймолодший і може обслуговувати понад півсотні дітей із порушеннями розвитку.«Є заняття передбачені розкладом, на які приходить близько 15 дітей. Кількість збільшується у зв’язку з тим, що батьки пишуть заяви, кількість зростає. Кожен четвер буде днем виїзних занять, коли наші фахівці набирають в автомобіль обладнання і виїжджають на заняття до дитини додому, у зв’язку з тим, що діти мають складні порушення розвитку і батьки не завжди мають змогу привезти їх до нас в центр», - розповів директор центру Юрій Туровський.Та додав, що фахівці центру мають на меті об’їхати усі громади Луцького району та поспілкуватися із родинами дітей з інвалідністю. З його слів, якщо раніше почати займатися із дітьми, то у них є більші шанси реабілітуватися.

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