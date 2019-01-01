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У Києві чоловік напав на відому співачку

У Києві чоловік напав на відому співачку
У Києві чоловік напав на відому українську співачку й учасницю Євробачення-2013 Злату Огнєвіч.

Про інцидент Злата Огнєвіч розповіла в своєму Instagram, - пишуть Факти

"Сьогодні на мене напали. Біля мого ж будинку. Не знаю тепер, що з цим робити. Я впевнена, що людина, яка це зробила, зараз дивиться. А тому я прошу залишити мене в спокої, не переслідувати мене більше, тому що все це виллється в неприємну для тебе історію", – розповіла співачка.

За словами виконавиці, від переслідувача її врятував водій, який був неподалік.

Вони викликали поліцію, яка й затримала зловмисника. Також Огневич опублікувала відео, на якому зловмисник загрожує співачці.

"Я не полишу тебе ніколи в житті. Ніхто тобі не допоможе", – каже чоловік.

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Теги: напад, співачка, Злата Огнєвіч
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