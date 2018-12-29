Волинська боксерка виборола «бронзу» на світовому чемпіонаті





Участь у змаганнях взяли команди з Болгарії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, Угорщини, Фінляндії, Чехії, Чорногорії та Швеції., - пише



Представниці Національної жіночої збірної України, до складу якої входила і ковельчанка Олександра Федіс, показали вражаючий результат - спортсменка виборола "бронзу" у ваговій категорії 57 кг.



В активі у наших дівчат чотири золотих, дві срібні та чотири бронзові нагороди. Такий медальний здобуток дозволив Національній жіночій збірній посісти перше загальнокомандне місце.



Довідково:



Олександра Федіс, вихованка заслуженого тренера України Віктора Рогатіна (Ковельська комплексна ДЮСШ ім. Є. Кондратовича).

У 2008 році здобула 3 місце на чемпіонаті Європи в Болгарії з боксу.

У 2010 рці стала володаркою кубка України.

2011 рік - посіла 2 місце на чемпіонаті України.

2013 рік - бронзова призерка чемпіонату України.

2014 рік - володарка Кубка України.

2016 рік - віце-чемпіонка України.

2019 рік - бронзова призерка чемпіонату України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Латвії закінчився міжнародний турнір з боксу 2-й «Riga Ladies Boxing Cup 2019».Участь у змаганнях взяли команди з Болгарії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, Угорщини, Фінляндії, Чехії, Чорногорії та Швеції., - пише КовельPost Представниці Національної жіночої збірної України, до складу якої входила і ковельчанка, показали вражаючий результат - спортсменка виборола "бронзу" у ваговій категорії 57 кг.В активі у наших дівчат чотири золотих, дві срібні та чотири бронзові нагороди. Такий медальний здобуток дозволив Національній жіночій збірній посісти перше загальнокомандне місце.

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