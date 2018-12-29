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Волинська боксерка виборола «бронзу» на світовому чемпіонаті

Волинська боксерка виборола «бронзу» на світовому чемпіонаті
Днями у Латвії закінчився міжнародний турнір з боксу 2-й «Riga Ladies Boxing Cup 2019».

Участь у змаганнях взяли команди з Болгарії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, Угорщини, Фінляндії, Чехії, Чорногорії та Швеції., - пише КовельPost.

Представниці Національної жіночої збірної України, до складу якої входила і ковельчанка Олександра Федіс, показали вражаючий результат - спортсменка виборола "бронзу" у ваговій категорії 57 кг.

В активі у наших дівчат чотири золотих, дві срібні та чотири бронзові нагороди. Такий медальний здобуток дозволив Національній жіночій збірній посісти перше загальнокомандне місце.

Довідково:

Олександра Федіс, вихованка заслуженого тренера України Віктора Рогатіна (Ковельська комплексна ДЮСШ ім. Є. Кондратовича).
У 2008 році здобула 3 місце на чемпіонаті Європи в Болгарії з боксу.
У 2010 рці стала володаркою кубка України.
2011 рік - посіла 2 місце на чемпіонаті України.
2013 рік - бронзова призерка чемпіонату України.
2014 рік - володарка Кубка України.
2016 рік - віце-чемпіонка України.
2019 рік - бронзова призерка чемпіонату України.

Волинська боксерка виборола «бронзу» на світовому чемпіонаті
Волинська боксерка виборола «бронзу» на світовому чемпіонаті
Волинська боксерка виборола «бронзу» на світовому чемпіонаті
Волинська боксерка виборола «бронзу» на світовому чемпіонаті

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Теги: спорт, бокс
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