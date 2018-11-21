Ляльки луцької майстрині «ожили» у зворушливому мультфільмі. ВІДЕО
Сьогодні, 08:08
Лялі луцької лялькарки Іванки Морем стали героями короткометражного мультфільму.
Про це повідомляє 12 канал.
“Це дуже довгоочікуваний ролик, він створений завдяки великій команді. А відзняв його у Луцьку Льоня Тивонюк. Я так багато років уявляла як Лялі оживуть у мультфільмі , адже здавалося щоразу коли після робочого дня покидаю Майстерню , вони спілкуються тихцем між собою, і настає справжня казка”, – написала майстриня.
Зазначимо, майстриня виготовляє міні-копії людей за допомогою дроту, ниток та тканини. У її колекції – копії Джареда Лето, Дзідзя, Олега Винника та інших.
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Про це повідомляє 12 канал.
“Це дуже довгоочікуваний ролик, він створений завдяки великій команді. А відзняв його у Луцьку Льоня Тивонюк. Я так багато років уявляла як Лялі оживуть у мультфільмі , адже здавалося щоразу коли після робочого дня покидаю Майстерню , вони спілкуються тихцем між собою, і настає справжня казка”, – написала майстриня.
Зазначимо, майстриня виготовляє міні-копії людей за допомогою дроту, ниток та тканини. У її колекції – копії Джареда Лето, Дзідзя, Олега Винника та інших.
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