Ляльки луцької майстрині «ожили» у зворушливому мультфільмі. ВІДЕО

Іванки Морем стали героями короткометражного мультфільму.



Про це повідомляє



“Це дуже довгоочікуваний ролик, він створений завдяки великій команді. А відзняв його у Луцьку Льоня Тивонюк. Я так багато років уявляла як Лялі оживуть у мультфільмі , адже здавалося щоразу коли після робочого дня покидаю Майстерню , вони спілкуються тихцем між собою, і настає справжня казка”, – написала майстриня.



Зазначимо, майстриня виготовляє міні-копії людей за допомогою дроту, ниток та тканини. У її колекції –





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лялі луцької лялькаркистали героями короткометражного мультфільму.Про це повідомляє 12 канал “Це дуже довгоочікуваний ролик, він створений завдяки великій команді. А відзняв його у Луцьку. Я так багато років уявляла як Лялі оживуть у мультфільмі , адже здавалося щоразу коли після робочого дня покидаю Майстерню , вони спілкуються тихцем між собою, і настає справжня казка”, – написала майстриня.Зазначимо, майстриня виготовляє міні-копії людей за допомогою дроту, ниток та тканини. У її колекції – копії Джареда Лето, Дзідзя, Олега Винника та інших

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