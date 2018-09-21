На центральному проспекті Луцька облаштують велодоріжку





Про це у коментарі Володимир Козел.



За його словами, велосипедну доріжку робитимуть у рамках масштабного ремонту проспекту Волі, який обійдеться місту у 40 мільйонів гривень. Ремонтуватимуть частину від вулиці Шопена до Київського Майдану.



Йдеться лише про одну сторону вулиці, це «непарна» сторона, де головний корпус СНУ імені Лесі Українки. На іншій стороні велосипедна доріжка вже є.



Загалом довжина доріжки становитиме 1 кілометр 514 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують зробити велосипедну доріжку на проспекті Волі.Про це у коментарі "Першому" розповів начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ ЛуцькрадиЗа його словами, велосипедну доріжку робитимуть у рамках масштабного ремонту проспекту Волі, який обійдеться місту у 40 мільйонів гривень. Ремонтуватимуть частину від вулиці Шопена до Київського Майдану.Йдеться лише про одну сторону вулиці, це «непарна» сторона, де головний корпус СНУ імені Лесі Українки. На іншій стороні велосипедна доріжка вже є.Загалом довжина доріжки становитиме 1 кілометр 514 метрів.

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