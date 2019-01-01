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Ісландію на Євробаченні представить БДСМ-гурт

Ісландію на Євробаченні представить БДСМ-гурт
Цьогоріч північну країну на міжнародному пісенному конкурсі представить тріо Hatari.

Днями у Ісландії в результаті нацвідбору визначились з представниками на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019", - пише ТСН.

Так, переможцем стало BDSM-техно-панк тріо Hatari, відоме своєю жорсткою критикою на адресу Ізраїлю.

Гурт виконає на конкурсі в Тель-Авіві пісню Hatrio Mun Sigra, що у перекладі означає "Ненависть восторжествує". 

Варто зазначити, що минулого місяця в інтерв'ю ісландській газеті Stundin музиканти заявили, що хоче використовувати свій виступ на "Євробаченні" для зміцнення критики Ізраїлю, йдеться у виданні Jerusalem Post.

"Дійсно абсурдно дозволяти державі, яка неодноразово порушує права людини, брати участь в такому конкурсі, незалежно від того, називається ця держава - Ізраїль, Росія, Катар або якось ще", - сказали учасники групи в інтерв'ю.

Наразі організатори "Євробачення" розглядають можливість участі Ісландії в конкурсі, оскільки, за правилами, в ньому не можуть брати пісні з будь-якою політичною орієнтацією.

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Теги: Євробачення
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