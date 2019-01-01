Ісландію на Євробаченні представить БДСМ-гурт
Сьогодні, 19:31
Цьогоріч північну країну на міжнародному пісенному конкурсі представить тріо Hatari.
Днями у Ісландії в результаті нацвідбору визначились з представниками на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019", - пише ТСН.
Так, переможцем стало BDSM-техно-панк тріо Hatari, відоме своєю жорсткою критикою на адресу Ізраїлю.
Гурт виконає на конкурсі в Тель-Авіві пісню Hatrio Mun Sigra, що у перекладі означає "Ненависть восторжествує".
Варто зазначити, що минулого місяця в інтерв'ю ісландській газеті Stundin музиканти заявили, що хоче використовувати свій виступ на "Євробаченні" для зміцнення критики Ізраїлю, йдеться у виданні Jerusalem Post.
"Дійсно абсурдно дозволяти державі, яка неодноразово порушує права людини, брати участь в такому конкурсі, незалежно від того, називається ця держава - Ізраїль, Росія, Катар або якось ще", - сказали учасники групи в інтерв'ю.
Наразі організатори "Євробачення" розглядають можливість участі Ісландії в конкурсі, оскільки, за правилами, в ньому не можуть брати пісні з будь-якою політичною орієнтацією.
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Днями у Ісландії в результаті нацвідбору визначились з представниками на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019", - пише ТСН.
Так, переможцем стало BDSM-техно-панк тріо Hatari, відоме своєю жорсткою критикою на адресу Ізраїлю.
Гурт виконає на конкурсі в Тель-Авіві пісню Hatrio Mun Sigra, що у перекладі означає "Ненависть восторжествує".
Варто зазначити, що минулого місяця в інтерв'ю ісландській газеті Stundin музиканти заявили, що хоче використовувати свій виступ на "Євробаченні" для зміцнення критики Ізраїлю, йдеться у виданні Jerusalem Post.
"Дійсно абсурдно дозволяти державі, яка неодноразово порушує права людини, брати участь в такому конкурсі, незалежно від того, називається ця держава - Ізраїль, Росія, Катар або якось ще", - сказали учасники групи в інтерв'ю.
Наразі організатори "Євробачення" розглядають можливість участі Ісландії в конкурсі, оскільки, за правилами, в ньому не можуть брати пісні з будь-якою політичною орієнтацією.
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