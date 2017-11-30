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У Луцьку просять не позбавляти соцвиплат членів виборчкомів

У Луцьку просять не позбавляти соцвиплат членів виборчкомів
У Луцьку просять розібратися з ситуацією, яка системно складається під час виборів із членами комісій – їх намагаються позбавити субсидій через додатковий дохід.

Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи будуть забезпечені соціальними виплатами та субсидіями члени дільничних виборчих комісій, адже вони отримають додатковий дохід за роботу у комісіях.

«Я мав розмову з колишніми членами комісії, яких пробували зняти з біржі у центрі зайнятості», - наголосив він.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт розповів, що йому відомо про такі факти, але це питання не можна вирішити на рівні міста. Відтак, він попросив адресувати звернення голові окружної виборчої комісії Олексію Ісаєву.

«Були випадки, коли люди не отримували субсидію, були проблеми з центром зайнятості, але це не вирішується на рівні міської ради», - зауважив Пустовіт. Директор департаменту соцполітики Вікторія Майборода додала, що після внесення змін до законодавства інформація про роботу у виборчих комісіях не долучається до інформації на отримання субсидій.

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Теги: соцвиплати, члени виборчкомів
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