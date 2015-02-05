Резонанс із житлом для переселенців на Волині: чим небайдужі допомогли сім'ї





Нагадаємо, що вже у ЗМІ писали про переселенців з Донбасу Данилка Голобородька та його батька Анатолія Костянтиновича, які на чужині опинилися дійсно у непростій життєвій ситуації, - пише газета



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На підтримку Голобородьків відгукнулися багато небайдужих людей. Збирали допомогу у Луцьку, організувалися та приступили до справи місцеві жителі. І занедбана убога оселя, в якій проживають Данилко та його батько у селі Олександрія Качинської сільської ради, почала на очах оживати.



"Сільська рада допомагала б облагороджувати дім Голобородькам, але це, звичайно, затягнулося б у часі через брак на те коштів. А тепер, після ваших публікацій, процес пришвидшився. Дійсно, відгукнулося багато людей", — розповідає сільський голова Олександр Войтюк.



Попри те, що у селі різної думки про Анатолія Костянтиновича, мовляв, непростий він чоловік, люди вирішили допомогти сім’ї заради хлопчика.



Так, долучилися до справи, зокрема, віруючі на чолі із пресвітером Валерієм Дунайчуком, місцевий священик Сергій Сіжук, підприємці Володимир Романюк та Валентина Юхимчук. Виділили на ремонт будинку для Голобородьків і з районного бюджету 20 тисяч гривень.



"У першу чергу розпочали ремонт у хатині, завершили електрифікацію будинку, зайнялися підведенням води у помешкання", — каже сільський голова Олександр Войтюк.



У старій хатині доводять до ладу стіни та стелю. Є намір обшити будинок знадвору.



Добрі люди привезли для переселенців холодильник та телевізор, про який так мріяв хлопчик. У школі для Данилка також вирішили зробити подарунок.



Один пенсіонер із Каменя-Каширського також пройнявся долею малого і вирішив його підтримати чимось. Андрій Михайлюк пройшовся місцевим ринком та зібрав для дитини гроші. Кошти він приніс у редакцію газети «Полісся», щоб їх передали для придбання Данилкові необхідних речей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян розчулила розповідь про переселенців із Дебальцевого, які проживають у Камінь-Каширському районі та завдяки спільним зусиллям вдалось зібрали багато допомоги для сім'ї.Нагадаємо, що вже у ЗМІ писали про переселенців з Донбасута його батька, які на чужині опинилися дійсно у непростій життєвій ситуації, - пише газета Полісся На підтримку Голобородьків відгукнулися багато небайдужих людей. Збирали допомогу у Луцьку, організувалися та приступили до справи місцеві жителі. І занедбана убога оселя, в якій проживають Данилко та його батько у селі Олександрія Качинської сільської ради, почала на очах оживати."Сільська рада допомагала б облагороджувати дім Голобородькам, але це, звичайно, затягнулося б у часі через брак на те коштів. А тепер, після ваших публікацій, процес пришвидшився. Дійсно, відгукнулося багато людей", — розповідає сільський голова Олександр Войтюк.Попри те, що у селі різної думки про Анатолія Костянтиновича, мовляв, непростий він чоловік, люди вирішили допомогти сім’ї заради хлопчика.Так, долучилися до справи, зокрема, віруючі на чолі із пресвітером Валерієм Дунайчуком, місцевий священик Сергій Сіжук, підприємці Володимир Романюк та Валентина Юхимчук. Виділили на ремонт будинку для Голобородьків і з районного бюджету 20 тисяч гривень."У першу чергу розпочали ремонт у хатині, завершили електрифікацію будинку, зайнялися підведенням води у помешкання", — каже сільський голова Олександр Войтюк.У старій хатині доводять до ладу стіни та стелю. Є намір обшити будинок знадвору.Добрі люди привезли для переселенців холодильник та телевізор, про який так мріяв хлопчик. У школі для Данилка також вирішили зробити подарунок.Один пенсіонер із Каменя-Каширського також пройнявся долею малого і вирішив його підтримати чимось. Андрій Михайлюк пройшовся місцевим ринком та зібрав для дитини гроші. Кошти він приніс у редакцію газети «Полісся», щоб їх передали для придбання Данилкові необхідних речей.

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