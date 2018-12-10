Бабуся з Волині перемогла у вокальному двобої на «Голосі країни»
Сьогодні, 12:20
Уродженка Волині Лідія Горошко пройшла у наступний етап шоу «Голос країни», що виходить на каналі «1+1».
Про це стало відомо із випуску 10 березня, - пише Перший.
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У вокальному двобої жінка виступила у дуеті з учителем музики з Івано-Франківська Богданом Богославцем.
Вони виконали пісню Анатолія Горчинського «Росте черешня в мами на городі» у сміливому оригінальному аранжуванні.
Після виступу один із суддів Дмитро Монатик запитав у Лідії Горошко, як вона почувається у такій музиці.
«Ой не кажіть і не питайте. То щось було. Кошмар. Ну я ж виконавиця народних пісень... Ця обробка геніальна. Тіно, як ви все глибоко продумали. Я зразу і плакала, і боялася», – поділилася співачка.
«Любов і добро переможуть все. Меседж у цій пісні переміг усе. Аранжування – воно класне було. Виконання – воно класне було. Драматургія, різні покоління… Долетіло до душі… Лідіє, я буду з вами обійматися скільки завгодно, але я за Богдана. він розчинився у пісні», – сказав Потап.
«Ви сьогодні були родзинкою, драйвом і гармонією одночасно… На своїх музичних летих крилах Богдан проніс Лідію у наступний тур. Лідія іде далі», – підсумувала тренер Лідії Горошко і Богдана Богославця Тіна Кароль.
Однак і Богдан залишився у команді, оскільки Потап «вкрав» його і подарував йому другий шанс. Тим часом Михайло Дімов мусив залишити проект.
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Про це стало відомо із випуску 10 березня, - пише Перший.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Бабуся з Волині підкорює «Голос країни» заради загиблого сина
У вокальному двобої жінка виступила у дуеті з учителем музики з Івано-Франківська Богданом Богославцем.
Вони виконали пісню Анатолія Горчинського «Росте черешня в мами на городі» у сміливому оригінальному аранжуванні.
Після виступу один із суддів Дмитро Монатик запитав у Лідії Горошко, як вона почувається у такій музиці.
«Ой не кажіть і не питайте. То щось було. Кошмар. Ну я ж виконавиця народних пісень... Ця обробка геніальна. Тіно, як ви все глибоко продумали. Я зразу і плакала, і боялася», – поділилася співачка.
«Любов і добро переможуть все. Меседж у цій пісні переміг усе. Аранжування – воно класне було. Виконання – воно класне було. Драматургія, різні покоління… Долетіло до душі… Лідіє, я буду з вами обійматися скільки завгодно, але я за Богдана. він розчинився у пісні», – сказав Потап.
«Ви сьогодні були родзинкою, драйвом і гармонією одночасно… На своїх музичних летих крилах Богдан проніс Лідію у наступний тур. Лідія іде далі», – підсумувала тренер Лідії Горошко і Богдана Богославця Тіна Кароль.
Однак і Богдан залишився у команді, оскільки Потап «вкрав» його і подарував йому другий шанс. Тим часом Михайло Дімов мусив залишити проект.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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