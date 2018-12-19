Волинянам пояснили, як зареєструватися на обліку служби зайнятості

Із 1 січня 2019 року набув чинності Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 792.Детальне роз’яснення останніх законодавчих змін – у коментарі начальника відділу організації сприяння працевлаштуванню Волинського обласного центру зайнятостіГромадянам, які планують звернутися по допомогу у працевлаштуванні до служби зайнятості, треба взяти з собою такі документи: паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті).Окрім того, пошукачам роботи потрібно буде розповісти про освіту, попередній досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.Варто знати, що особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у випадку наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.Особи, які не пред’явили зазначені вище документи, мають право на отримання інформації про послуги, які надає центр зайнятості.Особі, яка пред’явила вищевказані документи, кар’єрний радник забезпечуватиме її супровід та організацію надання послуг:- надання консультацій щодо працевлаштування;- консультування про можливості професійної підготовки, перепідготовки, можливостей започаткування та провадження підприємницької діяльності;- проведення профінформації, профдіагностики.У випадку наявності пропозиції роботи, кар’єрний радник за згодою особи видає їй направлення на працевлаштування.Громадянам потрібно надати: паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; реєстраційний номер облікової картки платника податків; трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи; документ про освіту; військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби.Неподання на дату прийняття рішення про надання статусу таких документів – підстава для відмови у наданні статусу безробітного згідно з підпунктом 1 пункту 23 Порядку № 792.У випадку відсутності доречної роботи для особи, яка звернулася до служби, може бути наданий статус безробітного з першого дня взяття на облік у центрі зайнятості.Безробітний зобов’язаний відвідувати центр зайнятості, в якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів. Якщо зареєстрований безробітний із поважної причини не зміг звернутися до центру зайнятості у строк, встановлений кар’єрним радником для відвідування, то він має відвідати центр зайнятості не пізніше, ніж у день, який настає після закінчення дії обставин, що виникли у зв’язку з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами.Досить актуальними залишаються і такі питання:На який термін може бути надано дозвіл зареєстрованому безробітному, з числа військовослужбовців не відвідувати ЦЗ для проходження санітарно-курортного лікування, психологічної реабілітації та професійної адаптації та чи потребує невідвідування центру зайнятості через вищезазначені обставини документального підтвердження?Особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення та, які в установленому порядку визнані зареєстрованими безробітними, відповідно до пункту 28 Порядку № 792, надана можливість відстрочення дати наступного відвідування центру зайнятості на понад 30 календарних днів у зв’язку з поданням ними заяви про надання дозволу не відвідувати центру зайнятості, зокрема, у зв’язку з санаторно-курортним лікуванням.Що стосується допомоги по безробіттю.Допомогу по безробіттю призначають з восьмого календарного дня після реєстрації безробітного. Сума допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу). Термін виплати допомоги залежить від статті звільнення з останнього місця роботи.