Відомо, які дороги відремонтують на Волині у 2019 році. ПЕРЕЛІК

Уряд затвердив перелік реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг державного значення у 2019 році на Волині.Про це інформує прес-служба САД у Волинській області.Об’єкти реконструкції, які увійшли до переліку:М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 478 + 000 – км 482 + 100;Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці км 0 + 420 – км 3 + 600.Об’єкти поточного середнього ремонту:М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 110 + 040 – км 140 + 050 (окремими ділянками), а саме ділянка від м.Луцьк до с.Козин;Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква на ділянці км 42 + 000 – км 89 + 514 (окремими ділянками) – будуть завершені розпочаті у 2018 році ремонтні роботи на ділянці дороги від м.Володимир-Волинський до м.Нововолинськ;Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип’ять – Любохини – /Т-03-08/ на ділянці км 0 + 490 – км 22 + 992 (окремими ділянками).