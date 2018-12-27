У Луцьку не відбувся конкурс з визначення оператора електронного квитка
Сьогодні, 15:34
У Луцьку ще не визначили оператора електронного квитка, який хочуть запровадити у маршрутних таксі та тролейбусах. Конкурс не відбувся позаяк у положенні не прописано, що у процедурі можуть брати участь резиденти.
Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії 12 березня, - йдеться на сторінці "Народний контроль Волинь" у facebook.
За словами начальника управління транспорту та зв'язку Володимира Степанова, планують внести зміни у положення, відповідний проект рішення винесуть на розгляд виконкому Луцькради.
«Конкурс не відбувся у зв’язку з тим, що на конкурсний комітет надійшла заява, що у положенні не прописано, що участь у конкурсі можуть брати іноземні компанії. Тому прийом документів призупинений. Ми внесемо зміни і відновимо процес», - повідомив Степнов.
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Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії 12 березня, - йдеться на сторінці "Народний контроль Волинь" у facebook.
За словами начальника управління транспорту та зв'язку Володимира Степанова, планують внести зміни у положення, відповідний проект рішення винесуть на розгляд виконкому Луцькради.
«Конкурс не відбувся у зв’язку з тим, що на конкурсний комітет надійшла заява, що у положенні не прописано, що участь у конкурсі можуть брати іноземні компанії. Тому прийом документів призупинений. Ми внесемо зміни і відновимо процес», - повідомив Степнов.
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Коментарі 2
Бабло не хочуть світити!
Бабло не хочуть світити!
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