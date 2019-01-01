У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО





Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише



Вогонь знищив 50 кв. м покрівлі і 40 "квадратів" перекриття та речі господарчого вжитку.



Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Почапи Любомльського району горіла господарча споруда. Пожежа трапилась 12 березня близько 16-ї години.Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише Кордон Вогонь знищив 50 кв. м покрівлі і 40 "квадратів" перекриття та речі господарчого вжитку.Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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