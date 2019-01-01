У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО
Сьогодні, 12:55
У селі Почапи Любомльського району горіла господарча споруда. Пожежа трапилась 12 березня близько 16-ї години.
Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише Кордон.
Вогонь знищив 50 кв. м покрівлі і 40 "квадратів" перекриття та речі господарчого вжитку.
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише Кордон.
Вогонь знищив 50 кв. м покрівлі і 40 "квадратів" перекриття та речі господарчого вжитку.
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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