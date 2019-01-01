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У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО

У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО
У селі Почапи Любомльського району горіла господарча споруда. Пожежа трапилась 12 березня близько 16-ї години.

Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише Кордон.

Вогонь знищив 50 кв. м покрівлі і 40 "квадратів" перекриття та речі господарчого вжитку.

Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО
У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО
У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО
У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО
У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО
У селі на Волині вогонь знищив господарську будівлю. ФОТО

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Теги: Почапи, пожежа
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