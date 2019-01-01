У Луцьку вшанують пам'ять загиблих на теренах історичної Холмщини





Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пусповіт.



Відтак, біля пам'ятного знаку скорботи за українцями Холмщини на Меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудуться масові заходи з покладанням квітів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вшанують пам'ять загиблих під час масового винищення українських сіл на теренах історичної Холмщини.Відповідне розпорядження підписав секретар ЛуцькрадиВідтак, біля пам'ятного знаку скорботи за українцями Холмщини на Меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудуться масові заходи з покладанням квітів.

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