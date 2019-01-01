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У Луцьку вшанують пам'ять загиблих на теренах історичної Холмщини

У Луцьку вшанують пам'ять загиблих на теренах історичної Холмщини
У Луцьку вшанують пам'ять загиблих під час масового винищення українських сіл на теренах історичної Холмщини.

Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пусповіт.

Відтак, біля пам'ятного знаку скорботи за українцями Холмщини на Меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудуться масові заходи з покладанням квітів.



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Теги: вшанування, Холмщина
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