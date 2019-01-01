В Україні з квітня даватимуть 1700 гривень допомоги для багатодітних сімей





Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 13 березня, пише



Як заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, так уряд збирається реалізувати ініціативу президента Петра Порошенка про допомогу дітям у багатодітних сім`ях. За словами Реви, виплати проводитимуться на кожну дитину віком до 6 років "з метою поліпшення матеріального становища, створення належних умов".



"Кожна багатодітна сім`я отримає на третю, четверту, п`яту і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму", – сказав він та запропонував, щоб від 1 квітня допомога на кожну дитину становитила 1626 грн на місяць, від 1 липня - 1699 грн, від 1 грудня - 1779 грн.



Рева зазначив, що до кінця року на реалізацію цієї ініціативи потрібно буде спрямувати 2,4 млрд грн.



Своєю чергою, прем`єр-міністр Володимир Гройсман запропонував встановити з 1 квітня розмір допомоги в 1700 грн на кожну дитину і не змінювати його до кінця року. Його пропозицію було підтримано.



Раніше повідомлялося, що від початку 2019 року в Україні запрацювала нова соціальна програма "муніципальна няня". Тепер держава буде частково компенсувати батькам витрати на няню для дітей до 3 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск механізму додаткових виплат для багатодітних сімей від 1 квітня. Допомога на дитину становитиме 1700 грн.Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 13 березня, пише ТСН Як заявив міністр соціальної політики, так уряд збирається реалізувати ініціативу президентапро допомогу дітям у багатодітних сім`ях. За словами Реви, виплати проводитимуться на кожну дитину віком до 6 років "з метою поліпшення матеріального становища, створення належних умов"."Кожна багатодітна сім`я отримає на третю, четверту, п`яту і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму", – сказав він та запропонував, щоб від 1 квітня допомога на кожну дитину становитила 1626 грн на місяць, від 1 липня - 1699 грн, від 1 грудня - 1779 грн.Рева зазначив, що до кінця року на реалізацію цієї ініціативи потрібно буде спрямувати 2,4 млрд грн.Своєю чергою, прем`єр-міністр Володимир Гройсман запропонував встановити з 1 квітня розмір допомоги в 1700 грн на кожну дитину і не змінювати його до кінця року. Його пропозицію було підтримано.Раніше повідомлялося, що від початку 2019 року в Україні запрацювала нова соціальна програма "муніципальна няня". Тепер держава буде частково компенсувати батькам витрати на няню для дітей до 3 років.

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