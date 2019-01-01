вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні з квітня даватимуть 1700 гривень допомоги для багатодітних сімей

В Україні з квітня даватимуть 1700 гривень допомоги для багатодітних сімей
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск механізму додаткових виплат для багатодітних сімей від 1 квітня. Допомога на дитину становитиме 1700 грн.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 13 березня, пише ТСН.

Як заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, так уряд збирається реалізувати ініціативу президента Петра Порошенка про допомогу дітям у багатодітних сім`ях. За словами Реви, виплати проводитимуться на кожну дитину віком до 6 років "з метою поліпшення матеріального становища, створення належних умов".

"Кожна багатодітна сім`я отримає на третю, четверту, п`яту і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму", – сказав він та запропонував, щоб від 1 квітня допомога на кожну дитину становитила 1626 грн на місяць, від 1 липня - 1699 грн, від 1 грудня - 1779 грн.

Рева зазначив, що до кінця року на реалізацію цієї ініціативи потрібно буде спрямувати 2,4 млрд грн.

Своєю чергою, прем`єр-міністр Володимир Гройсман запропонував встановити з 1 квітня розмір допомоги в 1700 грн на кожну дитину і не змінювати його до кінця року. Його пропозицію було підтримано.

Раніше повідомлялося, що від початку 2019 року в Україні запрацювала нова соціальна програма "муніципальна няня". Тепер держава буде частково компенсувати батькам витрати на няню для дітей до 3 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні з квітня даватимуть 1700 гривень допомоги для багатодітних сімей
Сьогодні, 17:06
Посадили волинянина, який п'яним на несправних «бляхах» вчинив смертельну аварію
Сьогодні, 16:52
У Ковелі з приватної фірми вкрали сейф з великою сумою грошей
Сьогодні, 16:30
Зайцева і Дронов ще не подали апеляції
Сьогодні, 16:20
У Луцьку «автоандон» на джипі заблокував тротуар. ФОТО
Сьогодні, 16:08
Схожі новини
На благодійному концерті збирали гроші для онкохворого волинянина На благодійному концерті збирали гроші для онкохворого волинянина
12 березень, 19:16
Небайдужих просять врятувати життя 10-класниці з Волині Небайдужих просять врятувати життя 10-класниці з Волині
04 березень, 09:22
Важкопораненому бійцю з Волині, який переніс 39 операцій, зібрали кошти на лікування Важкопораненому бійцю з Волині, який переніс 39 операцій, зібрали кошти на лікування
25 лютий, 22:34
Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині Шахраї намагалися вкрасти з рахунку гроші, які збирають на порятунок дівчини з Волині
16 лютий, 23:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні з квітня даватимуть 1700 гривень допомоги для багатодітних сімей
Сьогодні, 17:06
 0
Посадили волинянина, який п'яним на несправних «бляхах» вчинив смертельну аварію
Сьогодні, 16:52
 0
У Ковелі з приватної фірми вкрали сейф з великою сумою грошей
Сьогодні, 16:30
 0
Зайцева і Дронов ще не подали апеляції
Сьогодні, 16:20
 0
У Луцьку «автоандон» на джипі заблокував тротуар. ФОТО
Сьогодні, 16:08
 0
Медіа
відео
1/8