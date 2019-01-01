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У Луцьку на Відродження вантажівка в'їхала у легковик. ФОТО

У Луцьку на Відродження вантажівка в'їхала у легковик. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиці Писаревського та проспекту Відродження зіткнулися легковик Skoda та вантажівка Mercedes.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 березня, - пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, через неуважність водія вантажівки сталося зіткнення.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. Водії не постраждали і розійшлися за європротоколом.

У Луцьку на Відродження вантажівка в'їхала у легковик. ФОТО
У Луцьку на Відродження вантажівка в'їхала у легковик. ФОТО
У Луцьку на Відродження вантажівка в'їхала у легковик. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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