У Луцьку на Відродження вантажівка в'їхала у легковик. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 березня, - пишуть



Зі слів очевидців, через неуважність водія вантажівки сталося зіткнення.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. Водії не постраждали і розійшлися за європротоколом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиці Писаревського та проспекту Відродження зіткнулися легковик Skoda та вантажівка Mercedes.Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 березня, - пишуть Волинські новини Зі слів очевидців, через неуважність водія вантажівки сталося зіткнення.Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. Водії не постраждали і розійшлися за європротоколом.

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