У Луцьку на Відродження вантажівка в'їхала у легковик. ФОТО
Сьогодні, 12:24
У Луцьку на перехресті вулиці Писаревського та проспекту Відродження зіткнулися легковик Skoda та вантажівка Mercedes.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 березня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, через неуважність водія вантажівки сталося зіткнення.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. Водії не постраждали і розійшлися за європротоколом.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 березня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, через неуважність водія вантажівки сталося зіткнення.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. Водії не постраждали і розійшлися за європротоколом.
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