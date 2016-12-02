Розповіли, що стало причиною смерті чоловіка на котельні у Ковелі





Про це розповів завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головко, - йдеться на офіційному сайті відомства.



Нагадаємо,



Комісія дійшла висновку, що потерпілий міг заснути в приміщенні котельні та не заповнити бункери дозування тирси у водогрійний котел, оскільки згідно температурного графіку роботи котла, температура води всю зміну знижувалась.



Аби швидше заповнити бункер, потерпілий взяв лопату для прибирання снігу та пішов у бункер відвантаження тирси і почав підгрібати тирсу до шнека. Оступившись, потерпілий потрапив до шнекового транспортера.



Основною організаційно причиною настання нещасного випадку є порушення вимог інструкцій з охорони праці, а супутньою психофізіологічною – перебування потерпілого в стані алкогольного сп’яніння.

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