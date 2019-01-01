Лучанам важкої долі виділили майже 100 тисяч гривень тисяч допомоги





Про це повідомили у департаменті соціальної політики.



13 березня відбулось засідання комісії з питань надання грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення міста.



За результатами комісії вирішили:



- 70 громадянам відмовити у наданні одноразової грошової допомоги;

- 72 громадянам надати грошову допомогу з бюджету міста на загальну суму в 93 300,00 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 72-м малозахищеним лучанам нададуть грошову допомогу із бюджету міста.Про це повідомили у департаменті соціальної політики.13 березня відбулось засідання комісії з питань надання грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення міста.За результатами комісії вирішили:- 70 громадянам відмовити у наданні одноразової грошової допомоги;- 72 громадянам надати грошову допомогу з бюджету міста на загальну суму в 93 300,00 грн.

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