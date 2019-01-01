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Лучанам важкої долі виділили майже 100 тисяч гривень тисяч допомоги

Лучанам важкої долі виділили майже 100 тисяч гривень тисяч допомоги
72-м малозахищеним лучанам нададуть грошову допомогу із бюджету міста.

Про це повідомили у департаменті соціальної політики.

13 березня відбулось засідання комісії з питань надання грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення міста.

За результатами комісії вирішили:

- 70 громадянам відмовити у наданні одноразової грошової допомоги;
- 72 громадянам надати грошову допомогу з бюджету міста на загальну суму в 93 300,00 грн.

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Теги: гроші, допомога
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