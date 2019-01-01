«Він понад усе вірив в армію», – волинські бійці про загиблого працівника Адміністрації Президента

Олександра Бухтатого.



Про це йдеться на сторінці бригади у



"Олександр Євгенович Бухтатий...



Людина, яка понад усе вірила в армію та нашу спільну ПЕРЕМОГУ.



Людина, яка зробила все для того, аби військова преса (бригадні газети) із мрій перетворилися на реальність. І наша бригадна газета "Волинський щит" доказ тому. Він підтримував, допомагав, організовував... Він всюди був з нами: і на полігоні, і в районі ведення бойових дій. Він завжди казав: "Робимо, що можемо і що треба!"



А тепер його не стало... І стільки планів залишилися нереалізованими...



Олександр Бухтатий ми все одно ПЕРЕМОЖЕМО! Вірте в нас!



Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Олександра Бухтатого



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