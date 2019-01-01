«Він понад усе вірив в армію», – волинські бійці про загиблого працівника Адміністрації Президента
Сьогодні, 22:17
Бійці 14 ОМБр висловили свої співчуття з приводу загибелі працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого.
Про це йдеться на сторінці бригади у facebook.
"Олександр Євгенович Бухтатий...
Людина, яка понад усе вірила в армію та нашу спільну ПЕРЕМОГУ.
Людина, яка зробила все для того, аби військова преса (бригадні газети) із мрій перетворилися на реальність. І наша бригадна газета "Волинський щит" доказ тому. Він підтримував, допомагав, організовував... Він всюди був з нами: і на полігоні, і в районі ведення бойових дій. Він завжди казав: "Робимо, що можемо і що треба!"
А тепер його не стало... І стільки планів залишилися нереалізованими...
Олександр Бухтатий ми все одно ПЕРЕМОЖЕМО! Вірте в нас!
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Олександра Бухтатого знайшли вбитим біля воріт церкви у Шевченківському районі Києва.
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Про це йдеться на сторінці бригади у facebook.
"Олександр Євгенович Бухтатий...
Людина, яка понад усе вірила в армію та нашу спільну ПЕРЕМОГУ.
Людина, яка зробила все для того, аби військова преса (бригадні газети) із мрій перетворилися на реальність. І наша бригадна газета "Волинський щит" доказ тому. Він підтримував, допомагав, організовував... Він всюди був з нами: і на полігоні, і в районі ведення бойових дій. Він завжди казав: "Робимо, що можемо і що треба!"
А тепер його не стало... І стільки планів залишилися нереалізованими...
Олександр Бухтатий ми все одно ПЕРЕМОЖЕМО! Вірте в нас!
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Олександра Бухтатого знайшли вбитим біля воріт церкви у Шевченківському районі Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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