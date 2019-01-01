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«Він понад усе вірив в армію», – волинські бійці про загиблого працівника Адміністрації Президента

«Він понад усе вірив в армію», – волинські бійці про загиблого працівника Адміністрації Президента
Бійці 14 ОМБр висловили свої співчуття з приводу загибелі працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого.

Про це йдеться на сторінці бригади у facebook.

"Олександр Євгенович Бухтатий...

Людина, яка понад усе вірила в армію та нашу спільну ПЕРЕМОГУ.

Людина, яка зробила все для того, аби військова преса (бригадні газети) із мрій перетворилися на реальність. І наша бригадна газета "Волинський щит" доказ тому. Він підтримував, допомагав, організовував... Він всюди був з нами: і на полігоні, і в районі ведення бойових дій. Він завжди казав: "Робимо, що можемо і що треба!"

А тепер його не стало... І стільки планів залишилися нереалізованими...

Олександр Бухтатий ми все одно ПЕРЕМОЖЕМО! Вірте в нас!

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким", - йдеться в повідомленні.
«Він понад усе вірив в армію», – волинські бійці про загиблого працівника Адміністрації Президента
«Він понад усе вірив в армію», – волинські бійці про загиблого працівника Адміністрації Президента
«Він понад усе вірив в армію», – волинські бійці про загиблого працівника Адміністрації Президента

Нагадаємо, що Олександра Бухтатого знайшли вбитим біля воріт церкви у Шевченківському районі Києва.

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Теги: Олександр Бухтатий, вбивство, смерть, 14 ОМБр, співчуття
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