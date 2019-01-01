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Лучани проти облаштування ринку під вікнами. ВІДЕО

Лучани проти облаштування ринку під вікнами. ВІДЕО
Замість вільної зони – сільськогосподарський ринок. Мешканці будинку на вулиці Дружби народів, 2 у Луцьку проти облаштування торгових рядів поруч з їхньою домівкою.

Люди кажуть, що мафи хоче встановити власник колишнього більярдного клубу, приміщення якого поруч – Олександр Борисков. Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Він і є власником цієї території. Хоча люди розповідають, що раніше, вона була прибудинковою. Потім її передали у розпорядження підприємцю.

Голова ОСББ Валентина Левицька стверджує, про те, що під вікнами хочуть звести ще один ринок їй розповіли продавці молока, що торгують поруч.

Люди переконані, що таке сусідство – не принесе їм користі. При тому, що через дорогу уже працює один ринок, і там є вільні місця для торгівлі.

Депутати Луцької міської ради, які приїхали на зустріч до мешканців, – оглянули територію. Вони запропонували провести людям загальні збори, а питання розглянути на засіданні земельної комісії.


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Теги: ринок, Дружби народів, депутати
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