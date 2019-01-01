Лучани проти облаштування ринку під вікнами. ВІДЕО
Сьогодні, 08:20
Замість вільної зони – сільськогосподарський ринок. Мешканці будинку на вулиці Дружби народів, 2 у Луцьку проти облаштування торгових рядів поруч з їхньою домівкою.
Люди кажуть, що мафи хоче встановити власник колишнього більярдного клубу, приміщення якого поруч – Олександр Борисков. Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Він і є власником цієї території. Хоча люди розповідають, що раніше, вона була прибудинковою. Потім її передали у розпорядження підприємцю.
Голова ОСББ Валентина Левицька стверджує, про те, що під вікнами хочуть звести ще один ринок їй розповіли продавці молока, що торгують поруч.
Люди переконані, що таке сусідство – не принесе їм користі. При тому, що через дорогу уже працює один ринок, і там є вільні місця для торгівлі.
Депутати Луцької міської ради, які приїхали на зустріч до мешканців, – оглянули територію. Вони запропонували провести людям загальні збори, а питання розглянути на засіданні земельної комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Люди кажуть, що мафи хоче встановити власник колишнього більярдного клубу, приміщення якого поруч – Олександр Борисков. Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Він і є власником цієї території. Хоча люди розповідають, що раніше, вона була прибудинковою. Потім її передали у розпорядження підприємцю.
Голова ОСББ Валентина Левицька стверджує, про те, що під вікнами хочуть звести ще один ринок їй розповіли продавці молока, що торгують поруч.
Люди переконані, що таке сусідство – не принесе їм користі. При тому, що через дорогу уже працює один ринок, і там є вільні місця для торгівлі.
Депутати Луцької міської ради, які приїхали на зустріч до мешканців, – оглянули територію. Вони запропонували провести людям загальні збори, а питання розглянути на засіданні земельної комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучани проти облаштування ринку під вікнами. ВІДЕО
Сьогодні, 08:20
«Ковель, ти фантастичний!», – Порошенко під час візиту на Волинь
Сьогодні, 07:38
Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає
Сьогодні, 06:04
У Луцьку на дитину напала зграя собак. ФОТО
Сьогодні, 05:11