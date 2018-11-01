Казав, що не хотів жити: на Одещині в квартирі повісився 8-річний хлопчик

У Білгород-Дністровському на Одещині повісилась дитина.Тіло восьмирічного хлопчика в зашморгу було виявлене у власній квартирі його матір’ю, - інформує ГУНП у Одеській області.Про смерть дитини в поліцію повідомили медичні працівники, яких мати-одиначка викликала на допомогу єдиному синові. На жаль, лікарі були безсилі.Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що подія сталася, коли жінка ненадовго вийшла до магазину, залишивши сина вдома самого. З її слів, дитина і раніше висловлювався про те, що не бажає жити.За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України (з приміткою «самогубство»).«Обставини трагедії будуть з’ясовуватися в ході слідства. Призначено низку експертиз, зокрема – судово-медичну, яка встановить причини смерті хлопчика», - зазначив начальник Білгород-Дністровського відділу поліціїРодина не перебувала на обліку органів поліції та служби у справах дітей. За місцем мешкання характеризується посередньо. Будь-яка інформація щодо конфліктів у родині до поліції не надходила.Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області