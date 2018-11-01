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Казав, що не хотів жити: на Одещині в квартирі повісився 8-річний хлопчик

Казав, що не хотів жити: на Одещині в квартирі повісився 8-річний хлопчик
У Білгород-Дністровському на Одещині повісилась дитина.

Тіло восьмирічного хлопчика в зашморгу було виявлене у власній квартирі його матір’ю, - інформує ГУНП у Одеській області.

Про смерть дитини в поліцію повідомили медичні працівники, яких мати-одиначка викликала на допомогу єдиному синові. На жаль, лікарі були безсилі.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що подія сталася, коли жінка ненадовго вийшла до магазину, залишивши сина вдома самого. З її слів, дитина і раніше висловлювався про те, що не бажає жити.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України (з приміткою «самогубство»).

«Обставини трагедії будуть з’ясовуватися в ході слідства. Призначено низку експертиз, зокрема – судово-медичну, яка встановить причини смерті хлопчика», - зазначив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов.

Родина не перебувала на обліку органів поліції та служби у справах дітей. За місцем мешкання характеризується посередньо. Будь-яка інформація щодо конфліктів у родині до поліції не надходила.

Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області


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Теги: дитина. самогубство, Одещина
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