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Арештували неповнолітнього волинянина, який вимагав у школярів гроші

Арештували неповнолітнього волинянина, який вимагав у школярів гроші
Неповнолітнього, який вимагав гроші у школярів у Нововолинську, взяли під домашній арешт.

Так, у вересні 2018 року неповнолітній зустрів чотирьох школярів неподалік від навчального закладу та, погрожуючи розправою, змушував до визначеного терміну принести йому 550 гривень. У однієї з жертв він одразу відібрав мобільний телефон, - інформує прес-служба прокуратури області.

Згодом діти віддали йому ще 300 грн та годинник.

У листопаді минулого року хлопець в учня ще однієї школи вимагав 600 грн. Побоюючись розправи, дитина принесла вимагачу 500 грн.

Тепер неповнолітньому повідомили про підозру у вчиненні вимагань (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 189 КК України) та обрано йому запобіжний захід у виді домашнього арешту з 18.00 до 07.00.




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Теги: гроші, арешт, волинянин
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