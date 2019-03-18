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Військового-контрактника вбили підлітки та зняли усе на відео, – поліція

Військового-контрактника вбили підлітки та зняли усе на відео, – поліція
Троє хлопців і дівчина затримані за підозрою у скоєнні вбивства військового-контрактника.

Тіло 26-річного військового було знайдено 16 березня в лісосмузі приблизно 1 км від території військової частини в Чугуєві, - пишуть Факти.

В ході розслідування поліцейські встановили особи ймовірних убивць. Ними виявилися 15, 16-річні підлітки, хлопець 18 років, а також 22-річна харків’янка.

13 березня компанія знаходилась у Чугуєві. Близько 23.00 на території автовокзалу вони зустріли військового і пішли у під’їзд 9-поверхового будинку розпивати спиртні напої.

Під час розпиття дівчина розповіла хлопцям, що військовий, нібито, її згвалтував. Також вона сказала, що у нього є банківська карта, на якій багато грошей, і запропонувала за винагороду вбити його.

Вони розробили план вбивства і запропонували чоловікові піти з ними в ліс, де жорстоко його вбили. Жертві завдали кілька ударів ножем по голові, кінцівках і тулубі. Після вбивства, підлітки забрали його одяг та інші речі, спалили і покинули місце злочину.

Коли вони повернулися до дівчини, то повідомили, що виконали замовлення і показали на підтвердження відео.

За фактом відкрито кримінальне провадження п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, тіло солдата було виявлено у лісосмузі недалеко від військової частини, де він проходив службу. За інформацією поліцейських, смерть наступила понад місяць тому.

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Теги: контрактник, вбивство, поліція, підлітки
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