Спіймали волинянина, який навмисне підпалив поле з сухою травою
Сьогодні, 10:28
На Волині рятувальники виявили чоловіка, який спалював суху траву.
Так, 19 березня під час профілактичної роботи поблизу одного із дачних масивів Ковеля рейдова група виявила 60-річного чоловіка, який спалював суху рослинність. Ним виявився Молєв Віктор Іванович, 1959 р.н, - пише УДСНС України у Волинській області.
Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.
Працівники ДСНС наголошують, що на території області такі рейди будуть проводитись щоденно.
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Так, 19 березня під час профілактичної роботи поблизу одного із дачних масивів Ковеля рейдова група виявила 60-річного чоловіка, який спалював суху рослинність. Ним виявився Молєв Віктор Іванович, 1959 р.н, - пише УДСНС України у Волинській області.
Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.
Працівники ДСНС наголошують, що на території області такі рейди будуть проводитись щоденно.
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