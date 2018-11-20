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Спіймали волинянина, який навмисне підпалив поле з сухою травою

Спіймали волинянина, який навмисне підпалив поле з сухою травою
На Волині рятувальники виявили чоловіка, який спалював суху траву.

Так, 19 березня під час профілактичної роботи поблизу одного із дачних масивів Ковеля рейдова група виявила 60-річного чоловіка, який спалював суху рослинність. Ним виявився Молєв Віктор Іванович, 1959 р.н, - пише УДСНС України у Волинській області.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.

Працівники ДСНС наголошують, що на території області такі рейди будуть проводитись щоденно.

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Теги: трава, пожежа
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