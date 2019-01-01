Киянин випадково застрелив матір із револьвера
Сьогодні, 20:41
У Києві чоловік випадково вистрілив із револьвера у матір, за кілька днів вона від отриманих травм померла в лікарні.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
Так, до чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про вогнепальне поранення на проспекті Володимира Маяковського.
За даними поліції, 36-річний чоловік випадково здійснив постріл із револьвера під патрон Флобера та поранив матір у живіт.
"Киянин тривалий час пиячив, через це між ним та матір’ю виникали конфлікти. Того дня сварка закінчилася госпіталізацією 68-річної потерпілої у лікарню. Через тиждень із медичного закладу ми отримали повідомлення про смерть жінки. У ході отримання додаткових матеріалів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження із необережного тяжкого тілесного ушкодження на вбивство через необережність", - повідомив начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський.
Слідчим чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 119 КК України - вбивство через необережність. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік через необережність вбив товариша з рушниці: він спіткнувся об диван, випадково натиснув на курок і поранив знайомого.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
Так, до чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про вогнепальне поранення на проспекті Володимира Маяковського.
За даними поліції, 36-річний чоловік випадково здійснив постріл із револьвера під патрон Флобера та поранив матір у живіт.
"Киянин тривалий час пиячив, через це між ним та матір’ю виникали конфлікти. Того дня сварка закінчилася госпіталізацією 68-річної потерпілої у лікарню. Через тиждень із медичного закладу ми отримали повідомлення про смерть жінки. У ході отримання додаткових матеріалів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження із необережного тяжкого тілесного ушкодження на вбивство через необережність", - повідомив начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський.
Слідчим чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 119 КК України - вбивство через необережність. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік через необережність вбив товариша з рушниці: він спіткнувся об диван, випадково натиснув на курок і поранив знайомого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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