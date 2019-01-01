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Киянин випадково застрелив матір із револьвера

Киянин випадково застрелив матір із револьвера
У Києві чоловік випадково вистрілив із револьвера у матір, за кілька днів вона від отриманих травм померла в лікарні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Так, до чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про вогнепальне поранення на проспекті Володимира Маяковського.

За даними поліції, 36-річний чоловік випадково здійснив постріл із револьвера під патрон Флобера та поранив матір у живіт.

"Киянин тривалий час пиячив, через це між ним та матір’ю виникали конфлікти. Того дня сварка закінчилася госпіталізацією 68-річної потерпілої у лікарню. Через тиждень із медичного закладу ми отримали повідомлення про смерть жінки. У ході отримання додаткових матеріалів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження із необережного тяжкого тілесного ушкодження на вбивство через необережність", - повідомив начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський.

Слідчим чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 119 КК України - вбивство через необережність. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік через необережність вбив товариша з рушниці: він спіткнувся об диван, випадково натиснув на курок і поранив знайомого.

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Теги: смерть, вбивство
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