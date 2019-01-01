Скільки заробляють працівники комунальних підприємств у Луцьку
Сьогодні, 09:18
Стало відомо, скільки в середньому заробляють працівники луцьких комунальних підприємств.
Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв розповів, що середньоспискова чисельність працівників комунальних підприємств Луцька становить 2 823 особи. Середньомісячна заробітна плата у 2018 році склала 6 730 гривень. На ці потреби витратили 227 мільйонів гривень.
Загалом доходи підприємств у 2018 році склали понад 990 мільйонів гривень, витрати – 1,2 мільярда гривень. За результатами господарювання чотири підприємства міста отримали 31,8 мільйона збитків. На загальний фінансовий результат діяльності вплинули збитки ДКП «Луцьктепло» та ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Зменшили рівень збитковості КП «Луцьке підприємство електротранспорту» та КП «Луцькводоканал».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв розповів, що середньоспискова чисельність працівників комунальних підприємств Луцька становить 2 823 особи. Середньомісячна заробітна плата у 2018 році склала 6 730 гривень. На ці потреби витратили 227 мільйонів гривень.
Загалом доходи підприємств у 2018 році склали понад 990 мільйонів гривень, витрати – 1,2 мільярда гривень. За результатами господарювання чотири підприємства міста отримали 31,8 мільйона збитків. На загальний фінансовий результат діяльності вплинули збитки ДКП «Луцьктепло» та ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Зменшили рівень збитковості КП «Луцьке підприємство електротранспорту» та КП «Луцькводоканал».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки заробляють працівники комунальних підприємств у Луцьку
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 20 березня
Сьогодні, 09:07
20 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:01
Луцька «Волинь» кличе фанатів на безкоштовний матч
Сьогодні, 08:43
Громада села на Любешівщині офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 08:19