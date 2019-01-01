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Скільки заробляють працівники комунальних підприємств у Луцьку

Скільки заробляють працівники комунальних підприємств у Луцьку
Стало відомо, скільки в середньому заробляють працівники луцьких комунальних підприємств.

Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

В.о. директора департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв розповів, що середньоспискова чисельність працівників комунальних підприємств Луцька становить 2 823 особи. Середньомісячна заробітна плата у 2018 році склала 6 730 гривень. На ці потреби витратили 227 мільйонів гривень.

Загалом доходи підприємств у 2018 році склали понад 990 мільйонів гривень, витрати – 1,2 мільярда гривень. За результатами господарювання чотири підприємства міста отримали 31,8 мільйона збитків. На загальний фінансовий результат діяльності вплинули збитки ДКП «Луцьктепло» та ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Зменшили рівень збитковості КП «Луцьке підприємство електротранспорту» та КП «Луцькводоканал».

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Теги: комунальники, зарплата, Луцьк
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