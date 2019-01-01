Хлопчику, який дивом вижив після удару струмом і якого зреклися батьки, шукають нову родину. ВІДЕО

Сашко Тишков із Первомайська на Миколаївщині лишився без батьків.







85% опіків тіла, більша частина глибокі – за три роки Сашко пережив кому, десятки виснажливих операцій, із ним працює психолог. Хлопчик не говорить, а лише шипить – опіками дитині вразило дихальні шляхи. Проте навіть у такому стані дає зрозуміти, що хоче стати лікарем, коли виросте.



Життя Сашка залежить від аппарату, хлопчику відсмоктують слиз із трахеї через трубку, що постійно стоїть у горлі.



"Потребує трансплантації верхньої частини трахеї або ж заміни її синтетичним матеріалом. На жаль, це поки що не робиться на території України", - констатує заступник головного лікаря Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні Світлана Щегленко.



Однак це не найбільша проблема хлопчика. Його матір зникла одразу після трагедії. Батько спершу був із сином, дякував за матеріальну допомогу, але половину отриманих грошей витратив не на сина, а на розваги.



"Треба було лікувати, змащувати, мити це тіло, доглядати за цими рубцями, він цього не робив", - каже начальник управління у справах дітей Первомайської міськради Тетяна Перкова.



Відтак батька позбавили прав на всіх п’ятьох дітей, тепер вони в інтернатах. Педагоги кажуть, що чоловіку до них немає діла.



"Відвідував батько у жовтні минулого року, з дитиною заповнювали родинне дерево. І от Сашко відмовився писати листочки, де тато і мама", - каже в.о. директора Первомайської спеціальної школи-інтернату Тетяна Крива.



"Хочу, щоб батько прийшов, а він не приходить. Ми дзвонили йому, трубку не брав", - каже брат Сашка Роман Тишков.



Вдома батька немає, сусіди кажуть, що він спершу гуляв на дитячі гроші, а потім зник.



"Крадій, брехун, жив із співмешканкою, побив її, кудись у бігах, він тут винен усім", - каже сусідка Наталя Юріна.



Сашко – улюбленець усього медперсоналу, психологів та педагогів.



"Він чуйний і відкритий. Тільки його бажання дає йому сил витримувати лікування, всі процедури", - каже практичний психолог Первомайського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді Наталія Чичельницька.



Наразі хлопчику та його братам і сестричці шукають родину, але найперше – клініку за кордоном, де б хлопчику не тільки прооперували трахею, а й зробили пластику рубців.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із Первомайська на Миколаївщині лишився без батьків. Він пережив потужний удар струмом три роки тому , коли вліз у трансформаторну підстанцію, - йдеться в сюжеті ТСН 85% опіків тіла, більша частина глибокі – за три роки Сашко пережив кому, десятки виснажливих операцій, із ним працює психолог. Хлопчик не говорить, а лише шипить – опіками дитині вразило дихальні шляхи. Проте навіть у такому стані дає зрозуміти, що хоче стати лікарем, коли виросте.Життя Сашка залежить від аппарату, хлопчику відсмоктують слиз із трахеї через трубку, що постійно стоїть у горлі."Потребує трансплантації верхньої частини трахеї або ж заміни її синтетичним матеріалом. На жаль, це поки що не робиться на території України", - констатує заступник головного лікаря Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарніОднак це не найбільша проблема хлопчика. Його матір зникла одразу після трагедії. Батько спершу був із сином, дякував за матеріальну допомогу, але половину отриманих грошей витратив не на сина, а на розваги."Треба було лікувати, змащувати, мити це тіло, доглядати за цими рубцями, він цього не робив", - каже начальник управління у справах дітей Первомайської міськради Тетяна Перкова.Відтак батька позбавили прав на всіх п’ятьох дітей, тепер вони в інтернатах. Педагоги кажуть, що чоловіку до них немає діла."Відвідував батько у жовтні минулого року, з дитиною заповнювали родинне дерево. І от Сашко відмовився писати листочки, де тато і мама", - каже в.о. директора Первомайської спеціальної школи-інтернату Тетяна Крива."Хочу, щоб батько прийшов, а він не приходить. Ми дзвонили йому, трубку не брав", - каже брат Сашка Роман Тишков.Вдома батька немає, сусіди кажуть, що він спершу гуляв на дитячі гроші, а потім зник."Крадій, брехун, жив із співмешканкою, побив її, кудись у бігах, він тут винен усім", - каже сусідка Наталя Юріна.Сашко – улюбленець усього медперсоналу, психологів та педагогів."Він чуйний і відкритий. Тільки його бажання дає йому сил витримувати лікування, всі процедури", - каже практичний психолог Первомайського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді Наталія Чичельницька.Наразі хлопчику та його братам і сестричці шукають родину, але найперше – клініку за кордоном, де б хлопчику не тільки прооперували трахею, а й зробили пластику рубців.

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