Під час пожежі сухої трави на Волині врятували зайчика





Так, 20 березня біля селища Ратне в урочищі «Нивки» виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,5 га, - інформує ДСНС України у Волинській області.



В ході гасіння працівники ДСНС врятували зайчика.



Ймовірною причиною загорання стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою.



Рятувальники наголошують громадянам дотримуватись правил пожежної безпеки в екосистемах та не спалювати суху траву. Якщо ви стали свідком пожежі телефонуйте за номером 101.





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