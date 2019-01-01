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Під час пожежі сухої трави на Волині врятували зайчика

Під час пожежі сухої трави на Волині врятували зайчика
На Волині працівники ДСНС під час пожежі сухої трави врятували зайчика.

Так, 20 березня біля селища Ратне в урочищі «Нивки» виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,5 га, - інформує ДСНС України у Волинській області.

В ході гасіння працівники ДСНС врятували зайчика.

Ймовірною причиною загорання стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Рятувальники наголошують громадянам дотримуватись правил пожежної безпеки в екосистемах та не спалювати суху траву. Якщо ви стали свідком пожежі телефонуйте за номером 101.

Під час пожежі сухої трави на Волині врятували зайчика
Під час пожежі сухої трави на Волині врятували зайчика
Під час пожежі сухої трави на Волині врятували зайчика

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Теги: пожежа, Волинь, зайчик
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