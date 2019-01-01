Під час пожежі сухої трави на Волині врятували зайчика
Сьогодні, 09:35
На Волині працівники ДСНС під час пожежі сухої трави врятували зайчика.
Так, 20 березня біля селища Ратне в урочищі «Нивки» виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,5 га, - інформує ДСНС України у Волинській області.
В ході гасіння працівники ДСНС врятували зайчика.
Ймовірною причиною загорання стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
Рятувальники наголошують громадянам дотримуватись правил пожежної безпеки в екосистемах та не спалювати суху траву. Якщо ви стали свідком пожежі телефонуйте за номером 101.
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Так, 20 березня біля селища Ратне в урочищі «Нивки» виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,5 га, - інформує ДСНС України у Волинській області.
В ході гасіння працівники ДСНС врятували зайчика.
Ймовірною причиною загорання стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
Рятувальники наголошують громадянам дотримуватись правил пожежної безпеки в екосистемах та не спалювати суху траву. Якщо ви стали свідком пожежі телефонуйте за номером 101.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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