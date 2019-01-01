У «Промені» покажуть матч національної збірної до відбору Чемпіонату Європи-2020*

22 березня у кінотеатрі «Multiplex», що у «Промені» відбудеться трансляція матчу кваліфікації до Чемпіонату Європи-2020.Квитки на гру Португалія – Україна вже доступні на касах кінотеатру, в додатку та на сайті: https://multiplex.ua/ua/movie/352213#22032019"Величезний екран, вир емоцій, приголомшливий звук та єднання, порівнянне зі стадіонним – усе це вже чекає на тебе ексклюзивно в кінотеатрі Multiplex", - йдеться у повідомлені.