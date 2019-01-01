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Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів

Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів
З нагоди Міжнародного дня лісів, який відзначають 21 березня, Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства традиційно організовувало ряд заохочувальних і пізнавальних заходів, аби ще більше популяризувати питання збереження зеленого фонду планети. Акцентували – на заходах, спрямованих на молодь.

Так, учора, 21 березня, у конференц-залі ВОУЛМГ Лісівничий молодіжний центр та Наукова рада управління зібрали творчих і креативних учнів зі всієї Волині на молодіжну наукову конференцію «Відтворення, охорона і раціональне використання лісових ресурсів».

До участі, крім науковців та лісівників, долучилися також члени наукової ради ВОУЛМГ, вихованці учнівських лісництв та педагоги.

Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів


Нараду відкрив голова наукової ради ВОУЛМГ Анатолій Гетьманчук.

Передусім він привітав присутніх із Міжнародним днем лісів та початком лісокультурної акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», якою опікується Держлісагентство.

Девіз цьогорічних заходів – «Вчимося любити ліс». До них намагаються максимально залучити творчу та ініціативну молодь, яка могла б зі свіжим поглядом запропонувати нові методи вивчення та ведення лісового господарства і природоохоронної діяльності.

«Таке питання, як любов до природи і довкілля, є вічними у нашій державі, відповідно, молодь, в силу свого природнього розвитку, намагається швидше вникати у ці процеси, бо розуміє, що за природою – майбутнє. У дітей зовсім інший погляд і підхід до проблеми», – поділився своїми думками голова обласної організації Товариства лісівників України Борис Бабеляс.

Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів


Учасники конференції намагалися бути неординарними у виборі теми і підході до пошуку інновацій у цій темі.

Лісівники, які були присутні на нараді, особливо відзначили пропозицію дев’ятикласника з села Полиці Камінь-Каширського району Назарія Прокопчука. Юний технік вважає, що оптимізувати роботу в лісі і вивести її на новий рівень можна за допомогою безпілотних апаратів. Актуальність та важливість такої інновації він обґрунтував змістовною доповіддю.

Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів


До слова, Назарію Прокопчуку під час заходу вручили диплом та грошову винагороду (понад 12 тисяч гривень) за зайняте ІІ місце в обласному конкурсі дендрологічних парків, скверів і алей. Їх за дорученням начальника Волинського ОУЛМГ Олександра Кватирка юному науковцю і дизайнеру вручив Борис Бабеляс.

Шацький коледж для участі у науковій конференції відрядив до обласного центру трьох студентів – третьокурсника Владислава Мальцева, першокурсницю Марію Зінчук та четвертокурсника Максима Вовчика. Теми їхніх досліджень відповідно – «Динамічні процеси в лісах ДП «Шацьке УДЛГ», «Короїд наступає» (на прикладі Скулинського лісництва ДП «Ковельське ЛГ») та «Оптимальна ємність мисливських угідь ДП «Городоцьке ЛГ». А ось вихованка Любешівського учнівського лісництва (воно діє при ЗОШ І-ІІІ ст. на базі ДП «Любешівське ЛМГ») Софія Гук доповідала про «Експансію бобра річкового на території НПП «Прип’ять – Стохід». Їй допомагала у викладі матеріалу її однокласниця Кароліна Панікарчук.

Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів


Лісівники переконують, що дуже задоволені конференцією та тим, що на ній почули з вуст дітей. Адже вважають своєю важливою місією - інвестувати у майбутнє, тому велику роль у своїх заходах приділяють саме молоді. До слова, на Волині вже діє 59 шкільних лісництв.



Окрім цієї пізнавально-офіційної частини, у Міжнародний день лісу тривали також активні роботи і на природі.

Зокрема, для прикладу, у середу, 20 березня, в рамках всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» на Ратнівщині відновлювали ліс.

Ліс саджало найвище керівництво району, працівники правоохоронної, судової систем та інших структур разом із лісівниками з ДП СЛАП «Ратнеагроліс». Кожен з них обіцяв згодом навідатися до своїх саджанців.

Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів


Директор ДП СЛАП «Ратнеагроліс» Олег Павляшик зазначив, що весна – завжди непроста пора року для лісівників, але не менш прекрасна: «Зараз, як ніколи, відчувається особлива значущість лісу для всіх без винятку мешканців нашого краю. І надзвичайно приємно, що до традиційної лісівничої акції, яка проводиться, перш за все, з виховною метою, радо долучаються люди».

Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів
Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів
Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів
Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів
Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів





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Теги: ліс, Волинь
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