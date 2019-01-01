Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів

З нагоди Міжнародного дня лісів, який відзначають 21 березня, Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства традиційно організовувало ряд заохочувальних і пізнавальних заходів, аби ще більше популяризувати питання збереження зеленого фонду планети. Акцентували – на заходах, спрямованих на молодь.Так, учора, 21 березня, у конференц-залі ВОУЛМГ Лісівничий молодіжний центр та Наукова рада управління зібрали творчих і креативних учнів зі всієї Волині на молодіжну наукову конференцію «Відтворення, охорона і раціональне використання лісових ресурсів».До участі, крім науковців та лісівників, долучилися також члени наукової ради ВОУЛМГ, вихованці учнівських лісництв та педагоги.Нараду відкрив голова наукової ради ВОУЛМГПередусім він привітав присутніх із Міжнародним днем лісів та початком лісокультурної акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», якою опікується Держлісагентство.Девіз цьогорічних заходів – «Вчимося любити ліс». До них намагаються максимально залучити творчу та ініціативну молодь, яка могла б зі свіжим поглядом запропонувати нові методи вивчення та ведення лісового господарства і природоохоронної діяльності.«Таке питання, як любов до природи і довкілля, є вічними у нашій державі, відповідно, молодь, в силу свого природнього розвитку, намагається швидше вникати у ці процеси, бо розуміє, що за природою – майбутнє. У дітей зовсім інший погляд і підхід до проблеми», – поділився своїми думками голова обласної організації Товариства лісівників УкраїниУчасники конференції намагалися бути неординарними у виборі теми і підході до пошуку інновацій у цій темі.Лісівники, які були присутні на нараді, особливо відзначили пропозицію дев’ятикласника з села Полиці Камінь-Каширського району. Юний технік вважає, що оптимізувати роботу в лісі і вивести її на новий рівень можна за допомогою безпілотних апаратів. Актуальність та важливість такої інновації він обґрунтував змістовною доповіддю.До слова, Назарію Прокопчуку під час заходу вручили диплом та грошову винагороду (понад 12 тисяч гривень) за зайняте ІІ місце в обласному конкурсі дендрологічних парків, скверів і алей. Їх за дорученням начальника Волинського ОУЛМГюному науковцю і дизайнеру вручив Борис Бабеляс.Шацький коледж для участі у науковій конференції відрядив до обласного центру трьох студентів – третьокурсника, першокурсницюта четвертокурсника. Теми їхніх досліджень відповідно – «Динамічні процеси в лісах ДП «Шацьке УДЛГ», «Короїд наступає» (на прикладі Скулинського лісництва ДП «Ковельське ЛГ») та «Оптимальна ємність мисливських угідь ДП «Городоцьке ЛГ». А ось вихованка Любешівського учнівського лісництва (воно діє при ЗОШ І-ІІІ ст. на базі ДП «Любешівське ЛМГ»)доповідала про «Експансію бобра річкового на території НПП «Прип’ять – Стохід». Їй допомагала у викладі матеріалу її однокласницяЛісівники переконують, що дуже задоволені конференцією та тим, що на ній почули з вуст дітей. Адже вважають своєю важливою місією - інвестувати у майбутнє, тому велику роль у своїх заходах приділяють саме молоді. До слова, на Волині вже діє 59 шкільних лісництв.Зокрема, для прикладу, у середу, 20 березня, в рамках всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» на Ратнівщині відновлювали ліс.Ліс саджало найвище керівництво району, працівники правоохоронної, судової систем та інших структур разом із лісівниками з ДП СЛАП «Ратнеагроліс». Кожен з них обіцяв згодом навідатися до своїх саджанців.Директор ДП СЛАП «Ратнеагроліс»зазначив, що весна – завжди непроста пора року для лісівників, але не менш прекрасна: «Зараз, як ніколи, відчувається особлива значущість лісу для всіх без винятку мешканців нашого краю. І надзвичайно приємно, що до традиційної лісівничої акції, яка проводиться, перш за все, з виховною метою, радо долучаються люди».