На Волині викрили чотири «ліві» автозаправки
Сьогодні, 17:54
Співробітниками податкової міліції Волині викрили одразу 4 незаконно встановлених АЗС.
В рамках операції «Акциз-2019» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області, на підставі ухвал суду провели ряд активних заходів в м. Луцьку та м. Камінь-Каширський, - повідомили у ГУ ДФС у Волинській області.
"В результаті, правоохоронцями припинено діяльність чотирьох підпільних автозаправних станцій, що здійснювали реалізацію дизельного палива без відповідних дозвільних документів. З незаконного обігу вилучено майже 10 000 літрів дизельного пального вартістю 280 тис. гривень. Крім того, вилучено обладнання, зокрема три цистерни з вмонтованими паливно-розливними модулями та один дизельно-контейнерний модуль, орієнтовною вартістю 200 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.
На даний час вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
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В рамках операції «Акциз-2019» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області, на підставі ухвал суду провели ряд активних заходів в м. Луцьку та м. Камінь-Каширський, - повідомили у ГУ ДФС у Волинській області.
"В результаті, правоохоронцями припинено діяльність чотирьох підпільних автозаправних станцій, що здійснювали реалізацію дизельного палива без відповідних дозвільних документів. З незаконного обігу вилучено майже 10 000 літрів дизельного пального вартістю 280 тис. гривень. Крім того, вилучено обладнання, зокрема три цистерни з вмонтованими паливно-розливними модулями та один дизельно-контейнерний модуль, орієнтовною вартістю 200 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.
На даний час вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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