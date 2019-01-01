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На Волині викрили чотири «ліві» автозаправки

На Волині викрили чотири «ліві» автозаправки
Співробітниками податкової міліції Волині викрили одразу 4 незаконно встановлених АЗС.

В рамках операції «Акциз-2019» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області, на підставі ухвал суду провели ряд активних заходів в м. Луцьку та м. Камінь-Каширський, - повідомили у ГУ ДФС у Волинській області.

"В результаті, правоохоронцями припинено діяльність чотирьох підпільних автозаправних станцій, що здійснювали реалізацію дизельного палива без відповідних дозвільних документів. З незаконного обігу вилучено майже 10 000 літрів дизельного пального вартістю 280 тис. гривень. Крім того, вилучено обладнання, зокрема три цистерни з вмонтованими паливно-розливними модулями та один дизельно-контейнерний модуль, орієнтовною вартістю 200 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

На даний час вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

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Теги: заправки, ДФС, Волинь, кримінал
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