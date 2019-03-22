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Волинян закликають долучитись до прибирання водойм

Волинян закликають долучитись до прибирання водойм
В рамках проведення всеукраїнської акції «Чисті водойми – екологічно здорова країна» 23 березня 2019 року о 9:00 працівниками Волинського рибоохоронного патруля буде організовано прибирання берегів водойм області.

Повідомляє "БУГ".

Під час заходу передбачається провести збір побутових відходів і сміття вздовж берегів озер, річок та водосховищ.
Дана акція буде проходити :

- с. Литовеж Іваничівського району, 22.03.2019 о 9 год. старе русло річки Західний Буг. Відповідальний – Жигалюк Вадим 0987692932
- м. Нововолинськ Нововолинське водосховище о 9 год. відповідальний – Жигалюк Вадим 0987692932
- с. Мощена Ковельського району, о 9 год. водосховище «Мощенське». Відповідальний – Неридько Андрій 0681404817
- с. Заболоття Ратнівського району, о 9 год. оз. Ковпини. Відповідальний – Мазурик Генадій
0673602864

Волинян закликають долучитись до прибирання водойм


Закликаємо усіх небайдужих громадян, представників органів місцевого самоврядування і територіальних громад, органів влади долучитися, до очищення берегових смуг.

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Теги: водойма, прибирання
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