Волинян закликають долучитись до прибирання водойм





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Під час заходу передбачається провести збір побутових відходів і сміття вздовж берегів озер, річок та водосховищ.

Дана акція буде проходити :



- с. Литовеж Іваничівського району, 22.03.2019 о 9 год. старе русло річки Західний Буг. Відповідальний – Жигалюк Вадим 0987692932

- м. Нововолинськ Нововолинське водосховище о 9 год. відповідальний – Жигалюк Вадим 0987692932

- с. Мощена Ковельського району, о 9 год. водосховище «Мощенське». Відповідальний – Неридько Андрій 0681404817

- с. Заболоття Ратнівського району, о 9 год. оз. Ковпини. Відповідальний – Мазурик Генадій

0673602864







Закликаємо усіх небайдужих громадян, представників органів місцевого самоврядування і територіальних громад, органів влади долучитися, до очищення берегових смуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках проведення всеукраїнської акції «Чисті водойми – екологічно здорова країна» 23 березня 2019 року о 9:00 працівниками Волинського рибоохоронного патруля буде організовано прибирання берегів водойм області.Повідомляє "БУГ" Під час заходу передбачається провести збір побутових відходів і сміття вздовж берегів озер, річок та водосховищ.Дана акція буде проходити :- с. Литовеж Іваничівського району, 22.03.2019 о 9 год. старе русло річки Західний Буг. Відповідальний –- м. Нововолинськ Нововолинське водосховище о 9 год. відповідальний – Жигалюк Вадим 0987692932- с. Мощена Ковельського району, о 9 год. водосховище «Мощенське». Відповідальний –- с. Заболоття Ратнівського району, о 9 год. оз. Ковпини. Відповідальний –Закликаємо усіх небайдужих громадян, представників органів місцевого самоврядування і територіальних громад, органів влади долучитися, до очищення берегових смуг.

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