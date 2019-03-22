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На Сумщині батько тримав на ланцюгу хворого 30-річного сина

На Сумщині батько тримав на ланцюгу хворого 30-річного сина
У Сумській області чоловік приковував свого 30-річного сина ланцюгом до металевого ліжка.

57-річний батько приковував сина ланцюгом за ногу до ліжка, коли виходив з дому. Він пояснює такий вчинок тим, що син з народження має вади фізичного і психологічного здоров’я. Він нібито може загрожувати своєму житті і життю інших людей, - пишуть Факти.

Про те, що батько позбавляє свого сина волі стало відомо від медиків, які приїжджали до них додому за викликом.

Відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене способом, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) КК України. Йому загрожує до п’яти років в’язниці.

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Теги: Сумщина, ланцюг, син
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